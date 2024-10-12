Воспитанники из 40 детсадов посетили спортивный праздник в екатеринбургском спорткомплексе «Луч»

Фото предоставлено Алексеем Сваловым





– сказал Алексей Свалов. «Хочу искренне поблагодарить за организацию спортивного праздника ГТО для дошкольников. Порадовало, что поддержать участников фестиваля пришли мамы, папы, дедушки и бабушки. Отдельная благодарность родителям, которые уделяют большое внимание физической подготовке своих детей. Это дорогого стоит. Хочется пожелать, чтобы Фестиваль "Я расту с ГТО" среди дошкольников стал традиционным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в спортивном комплекса «Луч» прошёл спортивный праздник «Я расту с ГТО» для самых маленьких спортсменов. Его посетили воспитанники из 40 детских садов города, пришедшие на встречу со своими бабушками, дедушками и родителями.Воспитанники старших и подготовительных групп попробовали себя выполнении нормативов комплекса ГТО I ступени. Они бегали на дистанцию 10 метров, выполняли наклоны, прыжки с места и метали в цель теннисные мячи. Такое мероприятие для малышей в уральской столице проводят впервые.Педагоги-инструкторы по физической культуре, готовившие дошкольников к сдаче нормативов ГТО, получили благодарственные письма от департамента образования города, организовавшего спортивный праздник для детей вместе с управлением физической культуры и спорта.На церемонии открытия также присутствовали депутат законодательного собрания Свердловской области и координатор проекта «За самбо» в регионе Алексе Свалов и посол ГТО в Свердловской области Елена Чепикова. Алексей Свалов поблагодарил организаторов мероприятия и родителей за заботу о своих детях.