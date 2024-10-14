СК: у Минобороны похитили имущественный комплекс в Балашихе за 244 млн рублей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В подмосковной Балашихе обнаружен похищенный у Минобороны имущественный комплекс, который состоит из 15 объектов недвижимости.Общая стоимость комплекса — более 244 миллионов рублей, сообщает СКР.Подозреваемых в хищении заключили под стражу. По данным ведомства, речь о бывшем начальнике управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николае Грачеве, бывшем конкурсном управляющем ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны) Алексее Асташкине и некоем «гражданине» Евгении Потапове.По версии следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов во время процедуры банкротства подведомственного Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс в Балашихе.«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.