Возрастное ограничение 18+
СК: у Минобороны похитили имущественный комплекс в Балашихе за 244 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В подмосковной Балашихе обнаружен похищенный у Минобороны имущественный комплекс, который состоит из 15 объектов недвижимости.
Общая стоимость комплекса — более 244 миллионов рублей, сообщает СКР.
Подозреваемых в хищении заключили под стражу. По данным ведомства, речь о бывшем начальнике управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николае Грачеве, бывшем конкурсном управляющем ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны) Алексее Асташкине и некоем «гражданине» Евгении Потапове.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов во время процедуры банкротства подведомственного Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс в Балашихе.
«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.
Общая стоимость комплекса — более 244 миллионов рублей, сообщает СКР.
Подозреваемых в хищении заключили под стражу. По данным ведомства, речь о бывшем начальнике управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николае Грачеве, бывшем конкурсном управляющем ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны) Алексее Асташкине и некоем «гражданине» Евгении Потапове.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов во время процедуры банкротства подведомственного Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс в Балашихе.
«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцу, забившему до смерти полуторамесячного малыша, избрали меру пресечения
18 октября 2024
18 октября 2024
После «экспериментальной» вечеринки екатеринбургский «Баден-Баден» получил предостережение от Роспотребнадзора
16 октября 2024
16 октября 2024
Свердловское МЧС предупредило о метели 10 октября
09 октября 2024
09 октября 2024