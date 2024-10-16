Современные дорожные камеры могут фиксировать более 50 видов нарушений ПДД

«Отличительная особенность всего нашего оборудования – в том, что до 70 процентов комплектующих производится на территории России. В последние два года мы занялись локализацией производства у нас в стране. На собственной базе мы производим печатные платы. Отдельная группа под руководством главного конструктора разрабатывает программное обеспечение.



Отмечу, что разработчики оперативно реагируют на изменения законодательной базы и пишут программное обеспечение для распознавания нарушений ПДД, прописанных в административном кодексе», – рассказывает Александр Домбровский.

Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Наверное, такой вопрос уже давно не слышали многие россияне, ведь штрафы чаще приходят именно с камер. О том, как фотовидеофиксация повышает безопасность дорожного движения, как повлияло импортозамещение на развитие отрасли, почему борьба с незаконными свалками отходов строительства показывает феноменальные результаты в Подмосковье и почему в Свердловской области сейчас это невозможно – рассказал заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.Перед интервью Александр Домбровский рассказывает о комплексах фотовидеофиксации, которые компания представила в рамках масштабной международной выставки «Дорога 2024», прошедшей в этом году в Екатеринбурге.— Это комплекс «Азимут 4». Он может фиксировать признаки 51 состава нарушений ПДД на одном участке дороги.— Да.— А еще по встречной полосе, по обочине, с превышением скорости и на красный свет? – улыбается Домбровский. – Формально она фиксирует все потенциальные нарушения. Далее вся информация уходит в ГАИ в единую систему, и уже после обработки сотрудники Госавтоинспекции выписывают штрафы.Домбровский показывает видеодетектор транспорта «Азимут ДТ» и вычислительный модуль. К вычислительному модулю могут подключаться либо камера-детектор транспорта, который измеряет среднюю скорость потока, либо любая другая современная камера.— Абсолютно. Это заметно, когда многие регионы покупают большое количество комплексов – внедряют прям массу – сто, двести, триста, привлекают какого-то оператора, который устанавливает и обслуживает все комплексы. У людей создается ощущение неотвратимости наказания, которое влияет на поведенческую модель, и люди по-другому начинают водить – соблюдать ПДД.— У нас есть технологии, которыми мы действительно гордимся. Например, фиксация нарушений на нерегулируемом пешеходном переходе. Искусственный интеллект в нашем оборудовании анализирует скорость движения транспортного средства, пешехода и их траектории – и если их траектории пересекаются, то только тогда формируются материалы, которые передаются в ГАИ. Это важно, так как с устаревшими комплексами бывали курьезные случаи – камера могла сработать просто на человека, который стоит в зоне перехода, и притом спиной к проезжей части, а водителю после «прилетает» штраф. Наши инженеры смогли разработать такую систему, которая исключает или сводит к минимуму подобные инциденты.В Московской области мы являемся оператором одной из крупнейших систем фотовидеофиксации в стране. В нашем управлении более двух тысяч комплексов. За время нашей работы – более семи лет – аварийность на дорогах существенно сократилась. Основные показатели: количество ДТП, раненых и погибших снизились более чем на 40%. Причем даже в 2023 году – когда в большинстве регионов впервые за долгое время начала расти смертность на дорогах – в Подмосковье продолжилось ее снижение. Это то, чем мы действительно гордимся.— В Московской области реализована система контроля за транспортировкой строительных отходов «ОССиГ-контроль». Это современный цифровой сервис на базе ИИ – наша разработка. Система подключена к детекторам транспорта, установленным на дорогах, и в режиме реального времени идентифицирует грузовики, подходящие для перевозки строительного мусора.При этом нейросеть определяет не только наличие груза в кузове, мы обучили ее определять и тип перевозимого груза. Также система может установить, доставил ли водитель мусор на специализированный полигон или выбросил его в где-то по пути.Отмечу, что в Подмосковье на вывоз такого мусора нужно получить документ, и есть единая база этих «талонов», именно в ней происходит сверка с базой выданных разрешений по госномеру автомобиля. Далее данные передаются в региональное министерство экологии и природопользования для расследования.— ГК «Урбантех» – это компания полного жизненного цикла, то есть мы не только обслуживаем комплексы, но и занимаемся их передислокацией в рамках контрактов. Это порядка 10 процентов камер ежегодно.— Я бы не придавал большого значения снижению на один пункт и хотел бы отметить положительный эффект в Свердловской области. Если говорить о ежегодной статистике по ДТП с погибшими пешеходами, то надо отметить, что транспортные власти вашего региона совместно с Госавтоинспекцией очень оперативно отреагировали на ситуацию в прошлом году и приняли необходимые меры. Насколько я знаю, у вас была целая программа по оборудованию пешеходных переходов и проведению мероприятий, нацеленных на повышение безопасности. Я думаю, это ключевой фактор, который позволяет вам находиться в лидерах по безопасности в России. Кстати, та же республика Коми ворвалась в топ именно после установки большого количества комплексов фиксации.— Факторов, влияющих на уровень безопасности на дорогах, очень много – и это не только культура вождения. Важные факторы – это качество дорог (причем не всегда так, как принято считать – например, при хорошем качестве покрытия, но без профилактических мероприятий, количество ДТП может возрасти), наличие необходимого количества комплексов фотовидеофиксации, опять же.— С 1 сентября изменилось законодательство в части применения комплексов фотовидеофиксации, теперь у нас появился Федеральный закон и постановление Правительства, которые регламентируют, где и в каких местах устанавливать камеры, как регулируется взаимодействие между транспортными властями региона, собственниками дорог и другими участниками дорожного движения. Наверное, ключевое изменение в том, что теперь камеры могут устанавливаться только в тех местах, которые определены федеральным законом, а раньше были только рекомендации.— Есть большое количество правонарушений, фиксация которых невозможна без присутствия человека. И в целом задача комплексов не заменить сотрудника Госавтоинспекции, а быть инструментом, который помогает и в профилактике правонарушений, и в их фиксации.— Камеры могут выявить злостных нарушителей, которые зачастую как раз и управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. У нас в Подмосковье уже реализован продукт, который позволяет выявлять злостных нарушителей – у которых много штрафов, водителей, которые едут без документов или без номеров, либо со скрытыми номерами. Информация передается на планшет госавтоинспектору, который уже может проверить водителя. Для организации безопасности дорожного движения важно предоставление удобного и оперативного доступа к данным с комплексов фотовидеофиксации.