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Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за необеспечения ребёнка из Каменска-Уральского лечебным питанием
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело из-за того, что малолетнюю дочь жительницы Каменска-Уральского не обеспечивают лечебным питанием, которое для неё необходимо.
«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России "ВКонтакте" обратилась жительница города Каменска-Уральского. Она сообщила о длительном необеспечении её девятилетней дочери, являющейся инвалидом, жизненно необходимым лечебным питанием, что повлекло ухудшение самочувствия малолетней и развитие у неё осложнений», – рассказали в СК.
Какое питание требуется для ребёнка, не уточняется. Известно, что женщина обращалась в профильные структуры, но там ей так и не помогли.
Свердловские следователи уже начали разбираться в ситуации.
«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России "ВКонтакте" обратилась жительница города Каменска-Уральского. Она сообщила о длительном необеспечении её девятилетней дочери, являющейся инвалидом, жизненно необходимым лечебным питанием, что повлекло ухудшение самочувствия малолетней и развитие у неё осложнений», – рассказали в СК.
Какое питание требуется для ребёнка, не уточняется. Известно, что женщина обращалась в профильные структуры, но там ей так и не помогли.
Свердловские следователи уже начали разбираться в ситуации.
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