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Три свердловских городских округа получат 322,4 миллиона рублей на ремонт коммунальных сетей

14.32 Понедельник, 21 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти пообещали Нижнетагильскому, Невьянскому и Берёзовскому городским округам 322,4 миллиона рублей на капитальный ремонт коммунальных сетей в рамках перераспределения областных средств и средств Фонда развития территории.

«Выделяем субсидии тем муниципалитетам, у которых мероприятия, запланированные в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры на предстоящий отопительных сезон, уже выполнены или близятся к завершению»,

сообщил областной министр ЖКХ Николай Смирнов.


Из этой суммы Нижнему Тагилу обещают 236,6 миллиона рублей, Берёзовскому – 64,9 миллиона рублей, Невьянскому – 20,9 миллиона рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:32 Три свердловских городских округа получат 322,4 миллиона рублей на ремонт коммунальных сетей
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14:13 Руководитель свердловской областной организации по управлению туркластерами уходит в отставку
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13:00 В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка
12:33 В «зелёном» коридоре Кольцово остановили пассажира с шестью литрами элитного алкоголя
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