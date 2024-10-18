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Три свердловских городских округа получат 322,4 миллиона рублей на ремонт коммунальных сетей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти пообещали Нижнетагильскому, Невьянскому и Берёзовскому городским округам 322,4 миллиона рублей на капитальный ремонт коммунальных сетей в рамках перераспределения областных средств и средств Фонда развития территории.
Из этой суммы Нижнему Тагилу обещают 236,6 миллиона рублей, Берёзовскому – 64,9 миллиона рублей, Невьянскому – 20,9 миллиона рублей.
«Выделяем субсидии тем муниципалитетам, у которых мероприятия, запланированные в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры на предстоящий отопительных сезон, уже выполнены или близятся к завершению»,
– сообщил областной министр ЖКХ Николай Смирнов.
Из этой суммы Нижнему Тагилу обещают 236,6 миллиона рублей, Берёзовскому – 64,9 миллиона рублей, Невьянскому – 20,9 миллиона рублей.
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