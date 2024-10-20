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Председатель СК поручил доложить о переселении жильцов из аварийного дома в Артёмовском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с расселением жильцов аварийного дома в Артёмовском, которое решили отложить на следующий год.
«В социальных сетях сообщается, что в Артемовском жители аварийного дома, среди которых пенсионеры и инвалиды, вынуждены проживать в ненадлежащих жилищных условиях. Жители считают необоснованным, что процедура выкупа их квартир для последующего переселения отложена на следующий год», – рассказали в Следкоме.
По этому поводу в Свердловской области проводится проверка на предмет халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СК потребовал доклад по этой ситуации.
«В социальных сетях сообщается, что в Артемовском жители аварийного дома, среди которых пенсионеры и инвалиды, вынуждены проживать в ненадлежащих жилищных условиях. Жители считают необоснованным, что процедура выкупа их квартир для последующего переселения отложена на следующий год», – рассказали в Следкоме.
По этому поводу в Свердловской области проводится проверка на предмет халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СК потребовал доклад по этой ситуации.
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