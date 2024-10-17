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В екатеринбургском лесопарке подросткам стало плохо после употребления спиртного
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге в Шарташский лесопарк приехали сразу несколько машин скорой помощи из-за того, что отдыхавшим там подросткам стало плохо после употребления спиртного.
О произошедшем сообщили в телеграм-канале «Сигнал Урал». По данным ресурса, ребятам по 12-13 лет, а одной из девочек на вид 10 лет.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области изданию 66.ru сообщили, что состояние всех госпитализированных подростков удовлетворительное.
О произошедшем сообщили в телеграм-канале «Сигнал Урал». По данным ресурса, ребятам по 12-13 лет, а одной из девочек на вид 10 лет.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области изданию 66.ru сообщили, что состояние всех госпитализированных подростков удовлетворительное.
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