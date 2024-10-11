До конца года закроют улицу Хмелёва в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до конца текущего года закроют улицу Хмелёва, от улицы 40-летия Октября до дома № 10 по Хмелёва.Как Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии, это необходимо для строительства ливневой канализации. Работы будут идти с 5 ноября по 30 декабря.Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам 40-летия Октября и XXII Партсъезда.По завершению работ строители обещали восстановить благоустройство улицы.