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Профессор из Китая предложил жениться на россиянках, чтобы решить проблему демографии
Фото: Вечерние ведомости
В Китае предложили решить проблему демографии с помощью «импорта невест». Международные браки, по мнению исследователей, также будут способствовать развитию экономики и решат проблему так называемых «лишних мужчин».
С предложением «ввоза иностранных невест» выступил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет издание South China Morning Post.
Перепись населения Китая 2020 года показала, что в сельской местности мужчин на 34,9 миллиона больше, чем женщин. Такая ситуация возникла из-за десятилетий политики «одна семья — один ребенок», которая нарушила гендерное соотношение, отмечает издание.
Профессор Дин Чанфа предложил, что мужчины в Китае «могли бы рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан».
Это заявление вызвало бурю эмоций и горячие дискуссии в сети. Как пишет издание, многие женщины сравнили «импорт» иностранных невест с торговлей людьми. Также некоторые из них высказывали опасения из-за возможных языковых барьеров, приводящих к семейным конфликтам.
Однако многие мужчины поддержали эту идею. «Они считают, что у иностранных невест более низкие ожидания, поскольку они не требуют домов, машин или высокого выкупа за невесту», — говорится в публикации. Местных невест потенциальные мужья называют «слишком требовательными». Кроме того, по мнению китайских мужчин, иностранные невесты «считаются трудолюбивыми и добродетельными» (из какой именно страны — не уточняется).
В целом международные браки стали более распространенными в стране. «Некоторые профессиональные свахи даже начали предлагать услуги по подбору пар между Китаем и Россией», — пишет издание.
С предложением «ввоза иностранных невест» выступил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет издание South China Morning Post.
Перепись населения Китая 2020 года показала, что в сельской местности мужчин на 34,9 миллиона больше, чем женщин. Такая ситуация возникла из-за десятилетий политики «одна семья — один ребенок», которая нарушила гендерное соотношение, отмечает издание.
Профессор Дин Чанфа предложил, что мужчины в Китае «могли бы рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан».
Это заявление вызвало бурю эмоций и горячие дискуссии в сети. Как пишет издание, многие женщины сравнили «импорт» иностранных невест с торговлей людьми. Также некоторые из них высказывали опасения из-за возможных языковых барьеров, приводящих к семейным конфликтам.
Однако многие мужчины поддержали эту идею. «Они считают, что у иностранных невест более низкие ожидания, поскольку они не требуют домов, машин или высокого выкупа за невесту», — говорится в публикации. Местных невест потенциальные мужья называют «слишком требовательными». Кроме того, по мнению китайских мужчин, иностранные невесты «считаются трудолюбивыми и добродетельными» (из какой именно страны — не уточняется).
В целом международные браки стали более распространенными в стране. «Некоторые профессиональные свахи даже начали предлагать услуги по подбору пар между Китаем и Россией», — пишет издание.
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