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В «зелёном» коридоре Кольцово остановили пассажира с шестью литрами элитного алкоголя

12.33 Понедельник, 21 октября 2024
Фото: Уральское таможенное управление
В «зелёном» коридоре Кольцово остановили мужчину, возвращавшегося в Екатеринбург из Анталии. У него в багаже нашли более 6 литров элитного алкоголя, на который требовалась декларация.

«Согласно таможенным правилам для личных целей можно ввести 5 литров алкоголя, при этом 2 из них необходимо задекларировать. Также в эти нормы входят и напитки, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли "Duty free"»,

– объяснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.


Об этих правилах мужчина не знал. Таможенники всё же вернули ему несколько бутылочек в пределах трёх литров, а остальное изъяли в качестве предмета административного нарушения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:40 В Реже родителям девочки, на которую упала табличка с памятника, выплатят 400 тысяч
17:23 Мигрантам могут запретить работать в общественном транспорте в Свердловской области
17:19 В Екатеринбурге после ремонта на улице Советской вернулся к старому маршруту 34-й троллейбус
16:59 В Свердловской области осуждённого заподозрили в экстремизме
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14:18 Химики УрФУ вместе с учёными из БелГУ разработали препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
14:13 Руководитель свердловской областной организации по управлению туркластерами уходит в отставку
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13:00 В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка
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10:00 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за необеспечения ребёнка из Каменска-Уральского лечебным питанием
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