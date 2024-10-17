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В «зелёном» коридоре Кольцово остановили пассажира с шестью литрами элитного алкоголя
Фото: Уральское таможенное управление
В «зелёном» коридоре Кольцово остановили мужчину, возвращавшегося в Екатеринбург из Анталии. У него в багаже нашли более 6 литров элитного алкоголя, на который требовалась декларация.
Об этих правилах мужчина не знал. Таможенники всё же вернули ему несколько бутылочек в пределах трёх литров, а остальное изъяли в качестве предмета административного нарушения.
«Согласно таможенным правилам для личных целей можно ввести 5 литров алкоголя, при этом 2 из них необходимо задекларировать. Также в эти нормы входят и напитки, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли "Duty free"»,
– объяснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
Об этих правилах мужчина не знал. Таможенники всё же вернули ему несколько бутылочек в пределах трёх литров, а остальное изъяли в качестве предмета административного нарушения.
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