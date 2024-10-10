Девочка-подросток пострадала накануне на поселковой дороге под Екатеринбургом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Воскресным вечером в посёлке Полеводство, что под Екатеринбургом, случилось несчастье. Двенадцатилетняя девочка попала под машину и получила множественные травмы.ДТП случилось в посёлке Полеводство вчера, 13 октября, примерно в половине шестого вечера. По улице Трактористов двигался автомобиль марки «Хюндай Санта Фе», когда на проезжую часть перед ним внезапно вышла девочка подросткового возраста. Водить пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.Пострадавшую доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. А тем временем сотрудники Госавтоинспекции общались с 37-летним екатеринбуржцем, который в момент аварии сидел за рулём иномарки. Про мужчину известно, что его водительский стад составляет 21 год, в течение которых он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД лишь трижды. Скорее всего, после вчерашнего количество нарушений у него не увеличится. Судя по всему, пострадавшая девочка сама виновата в произошедшем. Даже её мать подтвердила, что девочка вышла на проезжую часть в неположенном месте. Впрочем, окончательно решить, кто в данной ситуации прав, а кто нет, можно будет окончания проверки всех обстоятельств.