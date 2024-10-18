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В Екатеринбурге ищут водителя, переехавшего сбитого на дороге пешехода
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Реактивной, напротив остановки «Станция Исток», 78-летний пешеход дважды попал под машину. Сначала его сбил водитель Daewoo Matiz, не заметивший пожилого человека на дороге, а затем неустановленный водитель, который, переехав пенсионера просто поехал дальше.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, второй водитель ехал со встречного направления. На соседнюю полосу пожилого мужчина отбросило от удара. В итоге второй наезд стал для него уже фатальным. Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть пешехода.
Водителем Daewoo Matiz оказался 25-летний молодой человек, получивший права полгода назад. Он заявил, что не увидел человека на дороге из-за того, что было темно. Инспекторы дорожного надзора согласились с тем, что в этом месте действительно очень темно, в связи с чем направили в администрацию информационное письмо для устранения недостатков улично-дорожной сети.
Также сейчас автоинспекторы ищут второго водителя, который невольно стал участником дорожной трагедии. Они напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по части 2 статье 12.27 КоАП РФ, предусматривающей лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, второй водитель ехал со встречного направления. На соседнюю полосу пожилого мужчина отбросило от удара. В итоге второй наезд стал для него уже фатальным. Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть пешехода.
Водителем Daewoo Matiz оказался 25-летний молодой человек, получивший права полгода назад. Он заявил, что не увидел человека на дороге из-за того, что было темно. Инспекторы дорожного надзора согласились с тем, что в этом месте действительно очень темно, в связи с чем направили в администрацию информационное письмо для устранения недостатков улично-дорожной сети.
Также сейчас автоинспекторы ищут второго водителя, который невольно стал участником дорожной трагедии. Они напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по части 2 статье 12.27 КоАП РФ, предусматривающей лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
«Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан, располагающих информацией о происшествии, обратиться в органы внутренних дел. Сообщить информацию можно по телефонам: "02" или "112". Также можно предоставить информацию лично в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу (улица Степана Разина, дом 20)»,
– сказали в пресс-группе.
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