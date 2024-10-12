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Для HR-специалистов запускают бесплатный онлайн-курс

12.27 Воскресенье, 20 октября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Для HR-специалистов, занимающихся массовым подбором, Авито Работа запускает бесплатный онлайн-курс, разработанный совместно с экспертами «Яндекс Практикумом». В рамках курса специалистам будут рассказывать об особенностях работы в текущих реалиях дефицита кадров.

По данным Росстата, уровень безработицы в России составляет 2,4%. Такая ситуация вынуждает работодателей бороться за потенциальных сотрудников и искать новые подходы к работе с молодыми специалистами. Вместе с этим растёт потребность в обучении HR.

«В ответ на запрос рынка Авито Работа запускает открытый курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" на платформе Яндекс Практикум. Обучение стартует 15 ноября 2024 года, программа рассчитана на 4 недели. За это время участники узнают об этапах и планировании массового подбора, научатся работать со стейкхолдерами и бизнес-заказчиками, а также познакомятся с инструментами и каналами для автоматизации и анализа массового подбора», – рассказали в Авито.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анна Осьмак обещает, что помимо теоретической базы тех, кто планирует пройти их курс, ждёт нетворкинг.

«Участники смогут поделиться своим опытом с коллегами, обсудят лучшие рыночные практики и в целом получат поддержку единомышленников, которые понимают и разделяют сложности их работы. Это большая ценность проекта», – рассказала Анна Осьмак.

Курс состоит из двух блоков – теоретический и практический.

В первом блоке участникам программы будут доступны обучающие материалы и вебинары, разработанные экспертами Авито Работы и HR-практиками из крупных компаний: Яндекс Доставка, FM Logistics, АШАН и другими. В них спикеры будут разбирать кейсы массового найма и тренды рынка труда, делится полезными чек-листами и практическими рекомендациями. У слушателей также будет возможность задавать вопросы своим наставникам.

Второй блок посвящён аудиту HR-процессов внутри компаний. Встречи будут проходить в формате фасилитации пройдут под руководством ведущих экспертов рынка. Они будут помогать участникам анализировать их работу и озвучивать свои предложения по улучшению процесса. Также для закрепления знаний у слушателей курса будут домашние задания. По всем работам обещают обратную связь.

Отмечается, что количество мест в онлайн-курсе ограничено, поэтому для участия нужно пройти тестирование, зарегистрировавшись до 1 ноября. Сообщается, что все выпускники, выполнившие задания из практической части курса, получат сертификаты дополнительного образования.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:50 Екатеринбуржец обнаружил на Малышева привязанную к дереву собаку
15:14 Председатель СК поручил доложить о переселении жильцов из аварийного дома в Артёмовском
14:43 Глава СК потребовал доклад о задержке зарплат на заводе в Волчанске
13:50 Отправившимся алкоголем детям в екатеринбургском лесопарке спиртное купил прохожий
12:36 Два жилых дома сгорели в Первоуральске
12:27 Для HR-специалистов запускают бесплатный онлайн-курс
11:04 Прокуратура и СК проводят проверку в связи с алкогольным отравлением подростков в Екатеринбурге
10:31 В Екатеринбурге 13-летняя девочка не вернулась домой
17:24 В екатеринбургском лесопарке подросткам стало плохо после употребления спиртного
16:04 Свердловские спасатели предупредили о ветре до 25 метров в секунду 19 октября
15:57 До конца года закроют улицу Хмелёва в Екатеринбурге
14:54 Организаторы раскрыли программу «Недели (не)видимой инвалидности» в Екатеринбурге
13:57 Резиденция Урала Мороза пополнила серию открыток с уникальными туробъектами Свердловской области
13:23 До 21 октября синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
13:16 После обращения экодозоревцев из парка Пышминские озерки вывезли покрышки
11:56 Стая собак на Эльмаше обеспокоила екатеринбуржцев
11:33 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, отправили в психлечебницу
09:57 Крупный пожар потушили ночью в заброшенной мечети в Верхней Пышме
20:44 В центре Екатеринбурга изуродовали яблони
20:06 Суд спас екатеринбурженку от «шумного» пола соседей сверху
19:49 Более двух тонн гранатов завезли на Урал
19:37 Более километра сетей теплоснабжения в Полевском отремонтировали по решению суда
19:11 Открылась регистрация на Фестиваль креативных индустрий в Свердловской области
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