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Для HR-специалистов запускают бесплатный онлайн-курс
Фото: Вечерние ведомости
Для HR-специалистов, занимающихся массовым подбором, Авито Работа запускает бесплатный онлайн-курс, разработанный совместно с экспертами «Яндекс Практикумом». В рамках курса специалистам будут рассказывать об особенностях работы в текущих реалиях дефицита кадров.
По данным Росстата, уровень безработицы в России составляет 2,4%. Такая ситуация вынуждает работодателей бороться за потенциальных сотрудников и искать новые подходы к работе с молодыми специалистами. Вместе с этим растёт потребность в обучении HR.
«В ответ на запрос рынка Авито Работа запускает открытый курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" на платформе Яндекс Практикум. Обучение стартует 15 ноября 2024 года, программа рассчитана на 4 недели. За это время участники узнают об этапах и планировании массового подбора, научатся работать со стейкхолдерами и бизнес-заказчиками, а также познакомятся с инструментами и каналами для автоматизации и анализа массового подбора», – рассказали в Авито.
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анна Осьмак обещает, что помимо теоретической базы тех, кто планирует пройти их курс, ждёт нетворкинг.
«Участники смогут поделиться своим опытом с коллегами, обсудят лучшие рыночные практики и в целом получат поддержку единомышленников, которые понимают и разделяют сложности их работы. Это большая ценность проекта», – рассказала Анна Осьмак.
Курс состоит из двух блоков – теоретический и практический.
В первом блоке участникам программы будут доступны обучающие материалы и вебинары, разработанные экспертами Авито Работы и HR-практиками из крупных компаний: Яндекс Доставка, FM Logistics, АШАН и другими. В них спикеры будут разбирать кейсы массового найма и тренды рынка труда, делится полезными чек-листами и практическими рекомендациями. У слушателей также будет возможность задавать вопросы своим наставникам.
Второй блок посвящён аудиту HR-процессов внутри компаний. Встречи будут проходить в формате фасилитации пройдут под руководством ведущих экспертов рынка. Они будут помогать участникам анализировать их работу и озвучивать свои предложения по улучшению процесса. Также для закрепления знаний у слушателей курса будут домашние задания. По всем работам обещают обратную связь.
Отмечается, что количество мест в онлайн-курсе ограничено, поэтому для участия нужно пройти тестирование, зарегистрировавшись до 1 ноября. Сообщается, что все выпускники, выполнившие задания из практической части курса, получат сертификаты дополнительного образования.
По данным Росстата, уровень безработицы в России составляет 2,4%. Такая ситуация вынуждает работодателей бороться за потенциальных сотрудников и искать новые подходы к работе с молодыми специалистами. Вместе с этим растёт потребность в обучении HR.
«В ответ на запрос рынка Авито Работа запускает открытый курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" на платформе Яндекс Практикум. Обучение стартует 15 ноября 2024 года, программа рассчитана на 4 недели. За это время участники узнают об этапах и планировании массового подбора, научатся работать со стейкхолдерами и бизнес-заказчиками, а также познакомятся с инструментами и каналами для автоматизации и анализа массового подбора», – рассказали в Авито.
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анна Осьмак обещает, что помимо теоретической базы тех, кто планирует пройти их курс, ждёт нетворкинг.
«Участники смогут поделиться своим опытом с коллегами, обсудят лучшие рыночные практики и в целом получат поддержку единомышленников, которые понимают и разделяют сложности их работы. Это большая ценность проекта», – рассказала Анна Осьмак.
Курс состоит из двух блоков – теоретический и практический.
В первом блоке участникам программы будут доступны обучающие материалы и вебинары, разработанные экспертами Авито Работы и HR-практиками из крупных компаний: Яндекс Доставка, FM Logistics, АШАН и другими. В них спикеры будут разбирать кейсы массового найма и тренды рынка труда, делится полезными чек-листами и практическими рекомендациями. У слушателей также будет возможность задавать вопросы своим наставникам.
Второй блок посвящён аудиту HR-процессов внутри компаний. Встречи будут проходить в формате фасилитации пройдут под руководством ведущих экспертов рынка. Они будут помогать участникам анализировать их работу и озвучивать свои предложения по улучшению процесса. Также для закрепления знаний у слушателей курса будут домашние задания. По всем работам обещают обратную связь.
Отмечается, что количество мест в онлайн-курсе ограничено, поэтому для участия нужно пройти тестирование, зарегистрировавшись до 1 ноября. Сообщается, что все выпускники, выполнившие задания из практической части курса, получат сертификаты дополнительного образования.
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