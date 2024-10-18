Возрастное ограничение 18+
Дожди и мокрый снег обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается дождливая погода. В регионе вновь недостаточно холодно для того, чтобы сыпались «снежные хлопья», поэтому наслаждаться ещё какое-то время придётся дождями, иногда с мокрым снегом.
Сегодня, 21 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днём +4...+9°C. Ветер 5-10 м/сек, местами в горах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +6...+8°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 22 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью -4...+1°C, днём +5...+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -2...0°C, днём +7...+9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 23 октября, в области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью +1...+6°C, днём +6...+11°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4...+6°C, днём +8...+10°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 21 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днём +4...+9°C. Ветер 5-10 м/сек, местами в горах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +6...+8°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 22 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью -4...+1°C, днём +5...+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -2...0°C, днём +7...+9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 23 октября, в области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью +1...+6°C, днём +6...+11°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4...+6°C, днём +8...+10°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
16 октября 2024
16 октября 2024
Екатеринбург пережил самый холодный 12 октября с 2015 года
13 октября 2024
13 октября 2024