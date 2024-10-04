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Нобелевская премия присуждена организации, которая выступает за запрет ядерного оружия
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Нихон Хиданке.
Это «народное движение выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки», сообщается на сайте комитета.
Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано».
Организация была создана в 1956 году. Отмечается, что исключительные усилия этого движения «внесли большой вклад в установление ядерного табу».
Это «народное движение выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки», сообщается на сайте комитета.
Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано».
Организация была создана в 1956 году. Отмечается, что исключительные усилия этого движения «внесли большой вклад в установление ядерного табу».
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