Нобелевская премия присуждена организации, которая выступает за запрет ядерного оружия

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Нихон Хиданке.Это «народное движение выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки», сообщается на сайте комитета.Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано».Организация была создана в 1956 году. Отмечается, что исключительные усилия этого движения «внесли большой вклад в установление ядерного табу».