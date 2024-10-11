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Котяков заявил об увеличении материнского капитала в России с февраля
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Материнский капитал в России увеличат с февраля следующего года в соответствии с уровнем инфляции.
Так, сумма на первого ребенка может увеличиться на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу рублей.
Об индексации заявил глава Минтруда Антон Котяков на комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«С 1 февраля материнский капитал индексируется по уровню фактической инфляции. На текущий день увеличение предусмотрено на уровне 7,3%. Это около 677 тыс. рублей на первого ребенка и почти 894 тыс. на второго, если семья не получила поддержку на первого малыша. Прирост на 46 тыс. и почти 61 тыс. рублей соответственно», — цитирует Котякова телеграм-канал министерства.
Так, сумма на первого ребенка может увеличиться на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу рублей.
Об индексации заявил глава Минтруда Антон Котяков на комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«С 1 февраля материнский капитал индексируется по уровню фактической инфляции. На текущий день увеличение предусмотрено на уровне 7,3%. Это около 677 тыс. рублей на первого ребенка и почти 894 тыс. на второго, если семья не получила поддержку на первого малыша. Прирост на 46 тыс. и почти 61 тыс. рублей соответственно», — цитирует Котякова телеграм-канал министерства.
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