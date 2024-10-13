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В ЦБ РФ допустили повышение ключевой ставки в октябре
Фото: сайт ЦБ РФ
В ЦБ РФ допускают повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом заявил заместитель председателя банка Алексей Заботкин.
В интервью Игорю Рыбакову Заботкин назвал экономическую ситуацию в стране «крайне экстраординарной».
Ведущий задал вопрос о том, «удастся ли задушить инфляцию агрессивными действиями ЦБ РФ». «Я сразу вас обрадую. Это, конечно, получится. Точно так же, как у нас это получилось сделать после 2015 года. Тогда тоже никто не верил, что после инфляции 17% в начале 15-го года не то, что вернётся к 4%, она впервые за современную историю России станет 4% в 2017 году», — сказал Заботкин.
Он добавил, что сегодня «ставка будет такой, какая необходима для того, чтобы инфляция снизилась». По его словам, в нынешних условиях требуются более решительные изменения ставки, чтобы вернуться к инфляции в 4%.
Ближайшее заседание ЦБ РФ запланировано на 25 октября.
Напомним, 13 сентября Банк России увеличил ключевую ставку до 19%.
В интервью Игорю Рыбакову Заботкин назвал экономическую ситуацию в стране «крайне экстраординарной».
Ведущий задал вопрос о том, «удастся ли задушить инфляцию агрессивными действиями ЦБ РФ». «Я сразу вас обрадую. Это, конечно, получится. Точно так же, как у нас это получилось сделать после 2015 года. Тогда тоже никто не верил, что после инфляции 17% в начале 15-го года не то, что вернётся к 4%, она впервые за современную историю России станет 4% в 2017 году», — сказал Заботкин.
Он добавил, что сегодня «ставка будет такой, какая необходима для того, чтобы инфляция снизилась». По его словам, в нынешних условиях требуются более решительные изменения ставки, чтобы вернуться к инфляции в 4%.
Ближайшее заседание ЦБ РФ запланировано на 25 октября.
Напомним, 13 сентября Банк России увеличил ключевую ставку до 19%.
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