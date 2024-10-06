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Почему уральские заводы и предприятия боятся перехода на «цифру»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Уральский федеральный округ, который известен своей богатой промышленной историей, сегодня стоит перед вызовом цифровой трансформации. В то время как многие видят в ней шанс на модернизацию и повышение эффективности, уральские заводы и предприятия нередко испытывают опасения по поводу перехода на «цифру».
С какими вызовами сталкиваются столпы промышленной мощи России и какие есть пути преодоления, рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».
Как происходит цифровизация заводов и предприятий на Урале
Цифровизация промышленного сектора — это фундамент для стремительного развития регионов. Она способствует росту производительности труда и улучшает уровень жизни граждан. Именно поэтому региональные Фонды развития промышленности активно поддерживают инициативы предприятий, направленные на автоматизацию производственных процессов. И тем не менее, цифровизация промышленности происходит неравномерно.
В Челябинске на переднем плане находятся промышленные гиганты, такие как ММК и Цинковый завод, которые выступают лидерами в этой сфере. Ведь они не только внедряют новые технологии, но и занимаются их разработкой.
В рамках стратегического проекта «Интеллектуальное производство» коллектив Южно-Уральского государственного университета разработал и внедрил на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) систему раннего предупреждения о неисправностях. Система, установленная на стане холодной прокатки металла, анализирует данные о вибрации, температуре и влажности оборудования, чтобы прогнозировать вероятность поломок. Это позволяет заранее планировать ремонтные работы, чем предотвращает простои и финансовые потери.
А на Челябинском цинковом заводе ввели в эксплуатацию системы управления лабораторной информацией. Это ПО предназначено для контроля качества сырья и готовой продукции, а также для обработки, хранения и анализа данных. Сотрудники будут тратить меньше времени на обработку информации по задачам лаборатории, снизятся риски человеческого фактора во взаимодействии с ней.
В Свердловской области Уральский турбинный завод одним из первых еще в 2015 году начал переход на цифровые технологии во всех этапах производства. Эти технологии позволяют контролировать каждую ступень производства деталей, отслеживать их местонахождение и изменения, которым они подверглись.
Процесс конструирования также был оцифрован — теперь вместо того, чтобы вручную корректировать опытные образцы напильником, достаточно кликом мыши поправить 3D-макет. В 2015 году на УТЗ была разработана система моделирования, которая в настоящее время использует нейросети и анализ терабайтов данных.
Если рассматривать не УрФО, а весь Уральский экономический район, то можно выделить еще значимые примеры цифровизации Пермских предприятий. В 2020 году «Пермские моторы» объявили о планах по внедрению нейросети для управления 210 станками с ЧПУ. А «ОДК-Авиадвигатель», также расположенный в Перми, активно развивает применение искусственного интеллекта в разных областях, включая машинное зрение, обработку естественного языка и предиктивную диагностику газотурбинных двигателей.
Что тормозит цифровизацию уральской промышленности
Одна из главных причин, которая усложняет переход промышленности на «цифру» — необходимость в квалифицированных специалистах со знанием области искусственного интеллекта, анализа больших данных и машинного обучения.
На 2023 год официальная цифра дефицита кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляла 15 тыс. человек.
В условиях растущих объемов производства и усиливающейся конкуренции между предприятиями остро встает проблема нехватки квалифицированных кадров. Обучение профессионалов, которые обладают необходимыми компетенциями, не успевает за спросом и темпами развития промышленности.
Так, Свердловская область сталкивается с острым дефицитом кадров в промышленном секторе, в результате чего десятки тысяч вакансий остаются незаполненными, ставя под угрозу стабильность работы предприятий. Эксперты подчеркивают высокий спрос не только на рабочие профессии, такие как станочники, сборщики и сварщики, но и на специалистов в интеллектуальной сфере: конструкторов и разработчиков.
А дефицит квалифицированных кадров в горной отрасли, для которой цифровизация и автоматизация — значимый приоритет, наблюдается вообще по всей России. Ректор Уральского государственного горного университета отмечает, что российские университеты обеспечивают лишь 30% потребности в специалистах. И к 2025 году дефицит кадров в этой отрасли вырастет еще на 20%.
Руководство предприятий также обеспокоено необходимостью переобучения персонала и потенциальными расходами на это. Переход на новые технологии требует инвестиций в обучение. Кроме того, переобучение требует времени, которого часто не хватает в условиях жесткой конкуренции.
Ситуация может усугубляться тем, что старшее поколение, более консервативное, может бояться потери рабочих мест. Они могут опасаться, что их навыки и опыт окажутся невостребованными в новой цифровой среде, и они не смогут найти новую работу.
Проблема не нова. Исследование НАФИ 2020 года показало, что каждый второй россиянин не обладает достаточными цифровыми компетенциями. А в Челябинской области 23% опрошенных опасаются, что могут лишиться работы из-за недостатка знаний информационных технологий.
Также исследование, проведенное в 2023 году среди жителей Екатеринбурга, выявило, что почти 20% горожан испытывают страх перед потерей рабочих мест в связи с развитием искусственного интеллекта.
Другой барьер для автоматизации промышленности — высокая стоимость внедрения новых решений, по крайней мере крупных. Это делает руководителей более осторожными. Возврат инвестиций в цифровые технологии может быть постепенным, поэтому при долгосрочных инвестициях предпринимателю нужно понимать, когда они начнут окупаться.
Руководители, особенно в традиционных отраслях, могут не осознавать в полной мере потенциал цифровых технологий. Они не понимают, какие конкретные преимущества принесут инвестиции в цифровизацию, и как это повлияет на их бизнес-процессы.
По данным исследований Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПР ИИ), почти 30% российских предприятий уже внедрили ИИ в производство, а 25% лишь планируют это сделать. Однако, по мнению экспертов, только 20% компаний полностью осознают потенциал технологий.
Еще одна значимая причина — отсутствие хорошо разработанных дорожных карт для внедрения цифровых технологий. Многие заводы понимают, что им необходимо двигаться в сторону цифры, но не знают, с чего начать. Без четкой стратегии и плана действий риски и неполнота данных формируют у руководства неопределенность даже в элементарных вопросах. Например, какие технологии выбрать, как это работает и к какому поставщику лучше обратиться — все это создает паралич в принятии решений.
Как улучшить ситуацию
В первую очередь, руководителям предприятий стоит осознать, какие возможности открывает цифровизация — оптимизировать процессы, внедрить аналитику, повысить качество продукции. А также увеличить объемы производства, что в свою очередь способствует росту прибыли и конкурентоспособности на рынке.
Первый шаг, который следует сделать после этого — приоритизировать инвестиции в цифровые технологии. Будущее неизбежно наступит, и важно быть среди тех, кто идет в авангарде. Поэтому перед руководством и топ-менеджерами стоит задача определить, какие цифровые решения принесут максимальную пользу, и сосредоточить усилия на их первоочередном финансировании. Например, перевести весь документооборот в ЭДО или автоматизировать процессы в логистике, чтобы снизить расходы на это направление.
Второй шаг — обучение и вовлечение сотрудников. Для успеха потребуется изменить менталитет рабочих, развеять страхи и опасения: объяснить, что цифровизация не заменит людей, а лишь упростит и ускорит процессы, а роботы могут выполнять более опасные задачи. Как, например, на заводе ДСТ-УРАЛ еще с 2020 сварочные работы выполняют роботы. Швы отличаются эталонной точностью, машины не устают и не ошибаются.
Обучение — это отдельная строка инвестиций, к которой следует прибегнуть в условиях недостатка кадров на рынке. К тому же, возможность развиваться и совершенствовать свои навыки повысит шансы на то, что сотрудник задержится в компании — поскольку увидит перспективы своего роста. Обучение позволяет сохранить ценных специалистов и снизить затраты на поиск и подбор новых.
Правительство заинтересовано в развитии предприятий и оказывает финансовую и информационную поддержку тем, кто внедрить цифровые технологии. Это может включать в себя предоставление грантов, субсидий, а также разработку программ обучения и консультаций. Стоит изучить предложения своих регионов, к примеру — программы Фонда развития промышленности Челябинской области, или Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.
Посетите успешные проекты, чтобы увидеть новые решения в действии. Это позволит представить реальные преимущества автоматизации процессов и увереннее идти вперед.
Наконец, необходимо постоянно пересматривать и адаптировать стратегии, учитывать изменения в технологии и требованиях рынка. Гибкость и готовность к экспериментам помогут заводам и предприятиям не только справиться с неопределенностью, но и извлечь максимальную выгоду из внедрения умных технологий.
Цифровая трансформация неизбежна, и от того, как ее проводит бизнес, будет зависеть будущее производств и качество жизни населения. Уральской промышленности важно не бояться изменений, а искать в них возможности для развития и создания нового и более эффективного будущего.
С какими вызовами сталкиваются столпы промышленной мощи России и какие есть пути преодоления, рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».
Как происходит цифровизация заводов и предприятий на Урале
Цифровизация промышленного сектора — это фундамент для стремительного развития регионов. Она способствует росту производительности труда и улучшает уровень жизни граждан. Именно поэтому региональные Фонды развития промышленности активно поддерживают инициативы предприятий, направленные на автоматизацию производственных процессов. И тем не менее, цифровизация промышленности происходит неравномерно.
В Челябинске на переднем плане находятся промышленные гиганты, такие как ММК и Цинковый завод, которые выступают лидерами в этой сфере. Ведь они не только внедряют новые технологии, но и занимаются их разработкой.
В рамках стратегического проекта «Интеллектуальное производство» коллектив Южно-Уральского государственного университета разработал и внедрил на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) систему раннего предупреждения о неисправностях. Система, установленная на стане холодной прокатки металла, анализирует данные о вибрации, температуре и влажности оборудования, чтобы прогнозировать вероятность поломок. Это позволяет заранее планировать ремонтные работы, чем предотвращает простои и финансовые потери.
А на Челябинском цинковом заводе ввели в эксплуатацию системы управления лабораторной информацией. Это ПО предназначено для контроля качества сырья и готовой продукции, а также для обработки, хранения и анализа данных. Сотрудники будут тратить меньше времени на обработку информации по задачам лаборатории, снизятся риски человеческого фактора во взаимодействии с ней.
В Свердловской области Уральский турбинный завод одним из первых еще в 2015 году начал переход на цифровые технологии во всех этапах производства. Эти технологии позволяют контролировать каждую ступень производства деталей, отслеживать их местонахождение и изменения, которым они подверглись.
Процесс конструирования также был оцифрован — теперь вместо того, чтобы вручную корректировать опытные образцы напильником, достаточно кликом мыши поправить 3D-макет. В 2015 году на УТЗ была разработана система моделирования, которая в настоящее время использует нейросети и анализ терабайтов данных.
Если рассматривать не УрФО, а весь Уральский экономический район, то можно выделить еще значимые примеры цифровизации Пермских предприятий. В 2020 году «Пермские моторы» объявили о планах по внедрению нейросети для управления 210 станками с ЧПУ. А «ОДК-Авиадвигатель», также расположенный в Перми, активно развивает применение искусственного интеллекта в разных областях, включая машинное зрение, обработку естественного языка и предиктивную диагностику газотурбинных двигателей.
Что тормозит цифровизацию уральской промышленности
Одна из главных причин, которая усложняет переход промышленности на «цифру» — необходимость в квалифицированных специалистах со знанием области искусственного интеллекта, анализа больших данных и машинного обучения.
На 2023 год официальная цифра дефицита кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляла 15 тыс. человек.
В условиях растущих объемов производства и усиливающейся конкуренции между предприятиями остро встает проблема нехватки квалифицированных кадров. Обучение профессионалов, которые обладают необходимыми компетенциями, не успевает за спросом и темпами развития промышленности.
Так, Свердловская область сталкивается с острым дефицитом кадров в промышленном секторе, в результате чего десятки тысяч вакансий остаются незаполненными, ставя под угрозу стабильность работы предприятий. Эксперты подчеркивают высокий спрос не только на рабочие профессии, такие как станочники, сборщики и сварщики, но и на специалистов в интеллектуальной сфере: конструкторов и разработчиков.
А дефицит квалифицированных кадров в горной отрасли, для которой цифровизация и автоматизация — значимый приоритет, наблюдается вообще по всей России. Ректор Уральского государственного горного университета отмечает, что российские университеты обеспечивают лишь 30% потребности в специалистах. И к 2025 году дефицит кадров в этой отрасли вырастет еще на 20%.
Руководство предприятий также обеспокоено необходимостью переобучения персонала и потенциальными расходами на это. Переход на новые технологии требует инвестиций в обучение. Кроме того, переобучение требует времени, которого часто не хватает в условиях жесткой конкуренции.
Ситуация может усугубляться тем, что старшее поколение, более консервативное, может бояться потери рабочих мест. Они могут опасаться, что их навыки и опыт окажутся невостребованными в новой цифровой среде, и они не смогут найти новую работу.
Проблема не нова. Исследование НАФИ 2020 года показало, что каждый второй россиянин не обладает достаточными цифровыми компетенциями. А в Челябинской области 23% опрошенных опасаются, что могут лишиться работы из-за недостатка знаний информационных технологий.
Также исследование, проведенное в 2023 году среди жителей Екатеринбурга, выявило, что почти 20% горожан испытывают страх перед потерей рабочих мест в связи с развитием искусственного интеллекта.
Другой барьер для автоматизации промышленности — высокая стоимость внедрения новых решений, по крайней мере крупных. Это делает руководителей более осторожными. Возврат инвестиций в цифровые технологии может быть постепенным, поэтому при долгосрочных инвестициях предпринимателю нужно понимать, когда они начнут окупаться.
Руководители, особенно в традиционных отраслях, могут не осознавать в полной мере потенциал цифровых технологий. Они не понимают, какие конкретные преимущества принесут инвестиции в цифровизацию, и как это повлияет на их бизнес-процессы.
По данным исследований Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПР ИИ), почти 30% российских предприятий уже внедрили ИИ в производство, а 25% лишь планируют это сделать. Однако, по мнению экспертов, только 20% компаний полностью осознают потенциал технологий.
Еще одна значимая причина — отсутствие хорошо разработанных дорожных карт для внедрения цифровых технологий. Многие заводы понимают, что им необходимо двигаться в сторону цифры, но не знают, с чего начать. Без четкой стратегии и плана действий риски и неполнота данных формируют у руководства неопределенность даже в элементарных вопросах. Например, какие технологии выбрать, как это работает и к какому поставщику лучше обратиться — все это создает паралич в принятии решений.
Как улучшить ситуацию
В первую очередь, руководителям предприятий стоит осознать, какие возможности открывает цифровизация — оптимизировать процессы, внедрить аналитику, повысить качество продукции. А также увеличить объемы производства, что в свою очередь способствует росту прибыли и конкурентоспособности на рынке.
Первый шаг, который следует сделать после этого — приоритизировать инвестиции в цифровые технологии. Будущее неизбежно наступит, и важно быть среди тех, кто идет в авангарде. Поэтому перед руководством и топ-менеджерами стоит задача определить, какие цифровые решения принесут максимальную пользу, и сосредоточить усилия на их первоочередном финансировании. Например, перевести весь документооборот в ЭДО или автоматизировать процессы в логистике, чтобы снизить расходы на это направление.
Второй шаг — обучение и вовлечение сотрудников. Для успеха потребуется изменить менталитет рабочих, развеять страхи и опасения: объяснить, что цифровизация не заменит людей, а лишь упростит и ускорит процессы, а роботы могут выполнять более опасные задачи. Как, например, на заводе ДСТ-УРАЛ еще с 2020 сварочные работы выполняют роботы. Швы отличаются эталонной точностью, машины не устают и не ошибаются.
Обучение — это отдельная строка инвестиций, к которой следует прибегнуть в условиях недостатка кадров на рынке. К тому же, возможность развиваться и совершенствовать свои навыки повысит шансы на то, что сотрудник задержится в компании — поскольку увидит перспективы своего роста. Обучение позволяет сохранить ценных специалистов и снизить затраты на поиск и подбор новых.
Правительство заинтересовано в развитии предприятий и оказывает финансовую и информационную поддержку тем, кто внедрить цифровые технологии. Это может включать в себя предоставление грантов, субсидий, а также разработку программ обучения и консультаций. Стоит изучить предложения своих регионов, к примеру — программы Фонда развития промышленности Челябинской области, или Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.
Посетите успешные проекты, чтобы увидеть новые решения в действии. Это позволит представить реальные преимущества автоматизации процессов и увереннее идти вперед.
Наконец, необходимо постоянно пересматривать и адаптировать стратегии, учитывать изменения в технологии и требованиях рынка. Гибкость и готовность к экспериментам помогут заводам и предприятиям не только справиться с неопределенностью, но и извлечь максимальную выгоду из внедрения умных технологий.
Цифровая трансформация неизбежна, и от того, как ее проводит бизнес, будет зависеть будущее производств и качество жизни населения. Уральской промышленности важно не бояться изменений, а искать в них возможности для развития и создания нового и более эффективного будущего.
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