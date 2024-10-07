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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Дэрон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон.
Премия присуждена за «исследования того, как институты формируются и влияют на благосостояние».
Как отмечается на сайте комитета, учёные объяснили, «почему одни страны богатые, а другие бедные». «Лауреаты этого года представили новые идеи о том, почему существуют такие огромные различия в благосостоянии между странами. Одним из важных объяснений являются устойчивые различия в общественных институтах», — говорится в сообщении.
Идеи исследователей показывают, что «работа по поддержке демократии является важным шагом вперед в содействии экономическому развитию», отмечается в релизе комитета.
Премия присуждена за «исследования того, как институты формируются и влияют на благосостояние».
Как отмечается на сайте комитета, учёные объяснили, «почему одни страны богатые, а другие бедные». «Лауреаты этого года представили новые идеи о том, почему существуют такие огромные различия в благосостоянии между странами. Одним из важных объяснений являются устойчивые различия в общественных институтах», — говорится в сообщении.
Идеи исследователей показывают, что «работа по поддержке демократии является важным шагом вперед в содействии экономическому развитию», отмечается в релизе комитета.
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