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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

15.01 Понедельник, 14 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Дэрон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон.

Премия присуждена за «исследования того, как институты формируются и влияют на благосостояние».

Как отмечается на сайте комитета, учёные объяснили, «почему одни страны богатые, а другие бедные». «Лауреаты этого года представили новые идеи о том, почему существуют такие огромные различия в благосостоянии между странами. Одним из важных объяснений являются устойчивые различия в общественных институтах», — говорится в сообщении.

Идеи исследователей показывают, что «работа по поддержке демократии является важным шагом вперед в содействии экономическому развитию», отмечается в релизе комитета.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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