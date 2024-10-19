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Прокуратура и СК проводят проверку в связи с алкогольным отравлением подростков в Екатеринбурге

11.04 Воскресенье, 20 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура и Следственный комитет заинтересовались случившемся в Шарташском лесопарке, где отдыхавшим там подросткам стало плохо после употребления спиртного. В итоге детей увезли на скорой.

Известно, что в больницу были госпитализированы дети в возрасте 16, 14 и 13 лет (2008, 2010 и 2011 года рождения).

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанного напитка», – сообщили в ведомстве.

Следственный комитет также планирует проверить инцидент на предмет возможного наличия признаков статьи 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:50 Екатеринбуржец обнаружил на Малышева привязанную к дереву собаку
15:14 Председатель СК поручил доложить о переселении жильцов из аварийного дома в Артёмовском
14:43 Глава СК потребовал доклад о задержке зарплат на заводе в Волчанске
13:50 Отправившимся алкоголем детям в екатеринбургском лесопарке спиртное купил прохожий
12:36 Два жилых дома сгорели в Первоуральске
11:04 Прокуратура и СК проводят проверку в связи с алкогольным отравлением подростков в Екатеринбурге
10:31 В Екатеринбурге 13-летняя девочка не вернулась домой
17:24 В екатеринбургском лесопарке подросткам стало плохо после употребления спиртного
16:04 Свердловские спасатели предупредили о ветре до 25 метров в секунду 19 октября
15:57 До конца года закроют улицу Хмелёва в Екатеринбурге
14:54 Организаторы раскрыли программу «Недели (не)видимой инвалидности» в Екатеринбурге
13:57 Резиденция Урала Мороза пополнила серию открыток с уникальными туробъектами Свердловской области
13:23 До 21 октября синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
13:16 После обращения экодозоревцев из парка Пышминские озерки вывезли покрышки
11:56 Стая собак на Эльмаше обеспокоила екатеринбуржцев
11:33 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, отправили в психлечебницу
09:57 Крупный пожар потушили ночью в заброшенной мечети в Верхней Пышме
20:44 В центре Екатеринбурга изуродовали яблони
20:06 Суд спас екатеринбурженку от «шумного» пола соседей сверху
19:49 Более двух тонн гранатов завезли на Урал
19:37 Более километра сетей теплоснабжения в Полевском отремонтировали по решению суда
19:11 Открылась регистрация на Фестиваль креативных индустрий в Свердловской области
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