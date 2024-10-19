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Прокуратура и СК проводят проверку в связи с алкогольным отравлением подростков в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура и Следственный комитет заинтересовались случившемся в Шарташском лесопарке, где отдыхавшим там подросткам стало плохо после употребления спиртного. В итоге детей увезли на скорой.
Известно, что в больницу были госпитализированы дети в возрасте 16, 14 и 13 лет (2008, 2010 и 2011 года рождения).
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанного напитка», – сообщили в ведомстве.
Следственный комитет также планирует проверить инцидент на предмет возможного наличия признаков статьи 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).
Известно, что в больницу были госпитализированы дети в возрасте 16, 14 и 13 лет (2008, 2010 и 2011 года рождения).
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанного напитка», – сообщили в ведомстве.
Следственный комитет также планирует проверить инцидент на предмет возможного наличия признаков статьи 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).
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