Резиденция Урала Мороза пополнила серию открыток с уникальными туробъектами Свердловской области

Изображение предоставлено Парком Сказов и Почтой России

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Резиденция Урала Мороза и Весны Красны, находящаяся в Арамили в «Парке сказов», появилась на открытках серии с уникальными туристическими объектами Свердловской области.Выпуск этих открыток приурочили XI Международному туристическому форуму «Большой Урал».«Выпуск этой открытки продолжает серию "С наилучшими пожеланиями из Свердловской области", в которой мы представляем уникальные природные и туристические объекты региона, а также символически открывает предновогодний туристический сезон. Карточка с резиденцией Урал Мороза станет памятным сувениром, рассказывающим о новогодних традициях Урала, уральской природе и символом уральского гостеприимства», – прокомментировала директор Макрорегиона Урал Почты России Наталья Алемасова.Открытки с резиденцией главного зимнего волшебника Урала выпустили тиражом в 1000 экземпляров.