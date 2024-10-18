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Резиденция Урала Мороза пополнила серию открыток с уникальными туробъектами Свердловской области
Фото: Юлия Медведева
Резиденция Урала Мороза и Весны Красны, находящаяся в Арамили в «Парке сказов», появилась на открытках серии с уникальными туристическими объектами Свердловской области.
Выпуск этих открыток приурочили XI Международному туристическому форуму «Большой Урал».
«Выпуск этой открытки продолжает серию "С наилучшими пожеланиями из Свердловской области", в которой мы представляем уникальные природные и туристические объекты региона, а также символически открывает предновогодний туристический сезон. Карточка с резиденцией Урал Мороза станет памятным сувениром, рассказывающим о новогодних традициях Урала, уральской природе и символом уральского гостеприимства», – прокомментировала директор Макрорегиона Урал Почты России Наталья Алемасова.
Открытки с резиденцией главного зимнего волшебника Урала выпустили тиражом в 1000 экземпляров.
Выпуск этих открыток приурочили XI Международному туристическому форуму «Большой Урал».
Изображение предоставлено Парком Сказов и Почтой России
«Выпуск этой открытки продолжает серию "С наилучшими пожеланиями из Свердловской области", в которой мы представляем уникальные природные и туристические объекты региона, а также символически открывает предновогодний туристический сезон. Карточка с резиденцией Урал Мороза станет памятным сувениром, рассказывающим о новогодних традициях Урала, уральской природе и символом уральского гостеприимства», – прокомментировала директор Макрорегиона Урал Почты России Наталья Алемасова.
Открытки с резиденцией главного зимнего волшебника Урала выпустили тиражом в 1000 экземпляров.
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