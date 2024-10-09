На Авито в тестовом режиме заработает объединённый рейтинг





– рассказали разработчики. «С введением объединённого рейтинга, все отзывы пользователя, полученные как в роли продавца, так и в роли покупателя или арендатора, будут выводиться в публичном профиле пользователя»,





– прокомментировала директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. «Важная особенность Авито, как платформы для размещения объявлений –это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее – возможность этим отзывам влиять на общую оценку. Объединение рейтингов продавцов и покупателей позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями на платформе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Авито с ноября в тестовом режиме хотят объединить оценки от покупателей и продавцов в общий рейтинг пользователя. Раньше оценка от продавца никакая не отображалась на рейтинге аккаунта.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, возможность поставить оценку покупателю и написать отзыв впервые появилась на их площадке в апреле 2023 года в категории «Путешествия». С мая 2024 года эта функция в тестовом режиме заработала в категории «Товары». Однако все эти оценки никак не учитывались в общем рейтинге аккаунта пользователя.За 1,5 года было оставлено более 6 миллионов отзывов на покупателей. С ноября они начнут учитываться в рейтинге.Для тех, кто использует Авито для ведения бизнеса и не хочет, чтобы отзывы, полученные при покупке товаров, влияли на аккаунт, советуют создать отдельный профиль. После для удобства можно вязать аккаунты, чтобы иметь возможность быстро переключаться на одном устройстве без ввода пароля. Оценки при этом у аккаунтов будут свои.