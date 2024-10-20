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В Красноуфимске из-за «кружка» в Telegram избили школьницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Красноуфимске школьницы избили свою сверстнику. Сообщается, что поводом для издевательств стал «кружок» в Telegram. Ситуацией уже заинтересовался глава СК.
Как сообщат портал Е1, которому прислали видео с избиениями, инцидент произошёл рядом с часовней, которая расположена недалеко от Центра культуры и досуга. Девочку сначала по очереди бьют по лицу, а потом начинают запинывать. Всё это поддерживалось смехом школьниц.
Свердловские следователи уже начали проверку на статью 116 УК РФ («Побои»). Председатель СК ждёт доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Как сообщат портал Е1, которому прислали видео с избиениями, инцидент произошёл рядом с часовней, которая расположена недалеко от Центра культуры и досуга. Девочку сначала по очереди бьют по лицу, а потом начинают запинывать. Всё это поддерживалось смехом школьниц.
Свердловские следователи уже начали проверку на статью 116 УК РФ («Побои»). Председатель СК ждёт доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
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