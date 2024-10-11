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Экс-глава Российской венчурной компании приговорён к четырем годам колонии
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Бывший глава Российской венчурной компании Александр Повалко приговорён к четырем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Решение вынес Таганский районный суд Москвы.
Повалко взят под стражу в зале суда, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, дело связано с вложениями в иностранные венчурные проекты. Глава РВК был задержан в июне 2020 года.
Решение вынес Таганский районный суд Москвы.
Повалко взят под стражу в зале суда, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, дело связано с вложениями в иностранные венчурные проекты. Глава РВК был задержан в июне 2020 года.
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