Экс-глава Российской венчурной компании приговорён к четырем годам колонии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывший глава Российской венчурной компании Александр Повалко приговорён к четырем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.Решение вынес Таганский районный суд Москвы.Повалко взят под стражу в зале суда, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.Напомним, дело связано с вложениями в иностранные венчурные проекты. Глава РВК был задержан в июне 2020 года.