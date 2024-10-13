Два жилых дома сгорели в Первоуральске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Первоуральске сгорели два частных жилых дома. Первый пожар произошёл накануне вечером, а второй сегодня утром.Как сообщили в пресс-службе МЧС, 19 октября в 20.02 к диспетчеру поступила информация о возгорании на улице Северной. Туда направили 12 спасателей на 4 машинах, но, к сожалению, дом полностью сгорел. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Сегодня, 20 октября, утром – в 06.58 – поступило ещё одно сообщение о пожаре на улице Обходчиков. Такая же история – загорелся частный жилой дом. К месту происшествия вновь отправили 12 человек на 4 спецмашинах, но дом всё равно сгорел на площади 120 квадратных метров.О пострадавших не сообщается.