В СК назвали приоритетную версию взрыва автомобиля в Москве

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В СК заявили, что пострадавший при взрыве автомобиля в Москве занимается предпринимательской деятельностью.«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — сообщили в СК по Москве.В автомобиле Tank, предположительно, сработало взрывное устройство. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.На месте работают криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.«Мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий», — добавили в управлении.