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В СК назвали приоритетную версию взрыва автомобиля в Москве
Фото: телеграм-канал СК по Москве
В СК заявили, что пострадавший при взрыве автомобиля в Москве занимается предпринимательской деятельностью.
«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — сообщили в СК по Москве.
В автомобиле Tank, предположительно, сработало взрывное устройство. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
На месте работают криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
«Мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий», — добавили в управлении.
«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — сообщили в СК по Москве.
В автомобиле Tank, предположительно, сработало взрывное устройство. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
На месте работают криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
«Мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий», — добавили в управлении.
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