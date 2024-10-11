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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.
За нарушения предусмотрены штрафы:
- до 400 тысяч рублей для физлиц;
- до 800 тысяч рублей для должностных лиц;
- до 5 миллионов рублей для юрлиц.
Спикер ГД Володин подчеркнул, что речь о запрете пропаганды чайлдфри, а решение, рожать или нет, должна принимать женщина.
«Речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей», — пишет Володин в телеграм-канале.
По его мнению, людей нужно оградить от «навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе».
За нарушения предусмотрены штрафы:
- до 400 тысяч рублей для физлиц;
- до 800 тысяч рублей для должностных лиц;
- до 5 миллионов рублей для юрлиц.
Спикер ГД Володин подчеркнул, что речь о запрете пропаганды чайлдфри, а решение, рожать или нет, должна принимать женщина.
«Речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей», — пишет Володин в телеграм-канале.
По его мнению, людей нужно оградить от «навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе».
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