Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.За нарушения предусмотрены штрафы:- до 400 тысяч рублей для физлиц;- до 800 тысяч рублей для должностных лиц;- до 5 миллионов рублей для юрлиц.Спикер ГД Володин подчеркнул, что речь о запрете пропаганды чайлдфри, а решение, рожать или нет, должна принимать женщина.«Речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей», — пишет Володин в телеграм-канале.По его мнению, людей нужно оградить от «навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе».