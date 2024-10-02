Фильм екатеринбургских кинематографистов вошёл в конкурсную программу фестиваля в Лондоне

Фото предоставлено съёмочной командой

Фото предоставлено съёмочной командой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Фильм Iteration («Итерация»), ставший для молодых уральских кинематографистов дебютной картиной, попал в конкурсную программу фестиваля «First-Time Filmmaker Sessions, hosted by Lift-Off Global Network», который проходит в Лондоне.Психологический триллер «Итерация» – первый фестивальный короткометражный фильм снятый командой из Екатеринбурга: режиссёром стал Марат Гиндуллин, сценарий писал 17-летний Алексей Резников, а в главной роли картины снялся Илья Панкратьев, поступивший во ВГИК после окончания съёмок.По сюжету математик теряет связь с реальностью в попытке решить одну из «задач тысячелетия». Молодой учёный занимается доказательством «равенства P и NP задач», что ранее не удавалось ни одному математику. Как рассказал режиссёр фильма, его картина об идее, которая способна полностью завладеть человеком и свести его с ума, погрузив в иллюзорный мир.«Итерацию» снимали на протяжении шести месяцев в двух екатеринбургских антикафе. Бюджет фильма составил 20 тысяч рублей.В Лондоне его покажут 7 октября.Как рассказал Вечерним ведомостям Марат Гиндуллин, в дальнейшем их команда планируют принять участие и в других фестивалях мира, но пока ответ пришёл с кинофестиваля Лондона.«First-Time Filmmaker Sessions, hosted by Lift-Off Global Network» – это конкурс, цель которого отыскать молодые таланты со всего мира и дать им возможность выйти на крупнейшие кинорынки, а также получить доступ к дальнейшим показам на международных кинофестивалях Lift-Off. 2. Фестиваль организует всемирно известная студия PinewoodStudios.