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Екатеринбуржец обнаружил на Малышева привязанную к дереву собаку
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
Вчера, 19 октября, в Екатеринбурге местный житель обнаружил рядом с домом на Малышева, 111 «а» собаку, привязанную к дереву.
Об этом мужчина рассказал в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По его словам, собака лаяла на всех прохожих и никого к себе не подпускала, но ему всё же удалось подобраться к ней поближе, отвязать от дерева и забрать к себе.
«Забрал домой, но не могу себе оставить. Может кому-то понравится. Добрый, игривый, зубы чистые. Знает команды», – написал неравнодушный горожанин.
Те, кто хотели бы забрать собаку себе, могут написать ему в Telegram.
Об этом мужчина рассказал в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По его словам, собака лаяла на всех прохожих и никого к себе не подпускала, но ему всё же удалось подобраться к ней поближе, отвязать от дерева и забрать к себе.
«Забрал домой, но не могу себе оставить. Может кому-то понравится. Добрый, игривый, зубы чистые. Знает команды», – написал неравнодушный горожанин.
Те, кто хотели бы забрать собаку себе, могут написать ему в Telegram.
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