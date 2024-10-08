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В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве ребёнка
Фото: Е1
В социальных сетях и СМИ распространяют ориентировку на мужчину, которого подозревают в убийстве ребёнка, которое произошло минувшей ночью.
Согласно распространяемой информации, убийство произошло в районе 15-го дома по улице Инженерной. Подозреваемого зовут Дмитрий Кучин. В последний раз его видели в синих шортах, бордовой футболке и сланцах. Его поисками занимается отдел полиции №13.
В полиции Е1 подтвердили информацию о розыске мужчины.
Всех, кто может что-либо знать о разыскиваемом, просят звонить в дежурную часть по телефону: 356-42-13.
Согласно распространяемой информации, убийство произошло в районе 15-го дома по улице Инженерной. Подозреваемого зовут Дмитрий Кучин. В последний раз его видели в синих шортах, бордовой футболке и сланцах. Его поисками занимается отдел полиции №13.
В полиции Е1 подтвердили информацию о розыске мужчины.
Всех, кто может что-либо знать о разыскиваемом, просят звонить в дежурную часть по телефону: 356-42-13.
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