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Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж

Когда-то городские власти заявляли, что строительство развязки на «Калине» сорвал Навальный. Теперь маячит банкротство генподрядчика...

21.34 Среда, 2 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге встала одна из наиболее масштабных и, пожалуй, самая долгожданная дорожная стройка – транспортной развязки у концерна «Калина» (пересечение улицы Комсомольской, переулка Базового и Сибирского тракта). Информация о проблемах на этом объекте начала появляться с начала года, однако в сентябре городские власти оценивали готовность развязки в 77% и рассчитывали ввести её в эксплуатацию до конца года. Корреспондент Вечерних ведомостей обошёл всю стройплощадку в разгар рабочего дня и увидел на ней всего двух сотрудников – и те охранники с откровенно скучающим видом. Что, конечно, ставит под сомнение такие оптимистичные прогнозы.

Ниже – фоторепортаж со стройки развязки, которую с нетерпением вот уже много лет ждут автомобилисты.


Пешеходам, правда, тоже пришлось менять привычные маршруты.

Въезд на стройплощадку открыт, но никакая строительная техника за ворота не заезжает.

На нижней площадке стройки в одиночестве скучает охранник.

Стройматериалы складированы вдоль забора, и к ним никто не притрагивается.

В строительных вагончиках, судя по внешнему виду, тоже никого нет.

Старый путепровод до сих пор функционирует. Из-за реконструкции почти половина его проезжей части сейчас отдана пешеходам.

Складывается впечатление, что по бывшим тротуарам идти небезопасно – асфальт здесь потрескался, а забор накренился.

Между тем, недавно на стройке уже был смертельный случай – рабочего насмерть завалило грунтом.

«АльмакорГруп» – это название генподрядчика строительства развязки.

Московская компания выиграла конкурс на строительство новой развязки на «Калине» в 2021 году.

Весной 2024 года в публичное пространство начала просачиваться информация о проблемах на объекте.

В апреле владелец субподрядчика «Либстрой» из Удмуртии, которого «АльмакорГруп» привлёк на строительство развязки, заявлял о накапливающихся долгах перед рабочими.

В конце июля «Либстрой», так и не дождавшись погашения задолженности, снял рабочих со стройки.

Сейчас на объекте можно увидеть лишь охранников, неспеша перемещающихся по путепроводу и осматривающих стройматериалы.

На части путепровода успели установить опоры освещения.

11 сентября в ходе прямой линии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что «от подрядчика не поступало обращений о переносе сроков действующего муниципального контракта».

Тогда же Орлов заявил, что степень готовности развязки на «Калине» — 77%

Как это часто случается с заброшенными и полузаброшенными объектами, путепровод на «Калине» стал наполняться граффити.

Транспортный узел Комсомольская — Сибирский тракт — Базовый давно считался проблемным.

О необходимости «развязать» узел и избавить «Калину» от пробок говорили ещё при мэре Чернецком.

14 лет назад мэрия Екатеринбурга разместила госзакупку на строительство новой развязки, но контракт в итоге так и не был заключён.

Вице-мэр Сергей Тушин тогда заявил на страницах официального портала мэрии, что во всём виноват Навальный, пожаловавшийся в ФАС.

Спустя 10 лет тот же тезис повторил другой вице-мэр Екатеринбурга (на момент объявления конкурса), ныне депутат гордумы от «Единой России» Владимир Крицкий. «Время ушло, деньги тоже. Так что спасибо Навальному», — заявил изданию «Новый день» единоросс.

В 2024 году строительство застопорилось из-за проблем другого рода — недостатка денег у выигравшего конкурс подрядчика «АльмакорГруп».

«Либстрой» оказался не единственной компанией, с кем не рассчитался «АльмакорГруп». На одного из крупнейших господрядчиков подали множество исков в суд, в том числе иск о признании банкротом.

При этом «АльмакорГруп», казалось бы, не бедная организация - только от московского «Управления дорожно-мостового строительства» (ГКУ «УДМС») ею были получены подряды почти на 16 миллиардов ₽.

По данным РБК, выручка «АльмакорГруп» на начало 2023 года составила 17,2 миллиарда ₽, на конец — 29,6 миллиардов ₽.

Тем временем территория вокруг строящейся развязки активно застраивается новым жильём.

Можно предположить, что нагрузка на дорожную сеть в ближайшие годы только возрастёт.

Согласно условиям муниципального контракта, новую развязку должны сдать к началу 2025 года.

Однако с большой долей вероятности ещё долго автомобилистам придётся ездить по временной схеме.

Развязка на Калине, к слову, не единственный объект «АльмакорГруп» в Свердловской области - компания строила новый мост в Нижнем Тагиле, и там проблемы начались ещё в 2021 году.


Вечерние ведомости будут следить за развитием истории с грандиозной стройкой развязки на «Калине». На её возведение из бюджета, напомним, выделили 6,6 млрд рублей.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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13:28 В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов несколько раз поменяют схему движения
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