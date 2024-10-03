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СМИ: в Подмосковье совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В подмосковном Одинцово неизвестный несколько раз выстрелил в собственника дома, пострадавший в реанимации.
В СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство, имени и должности пострадавшего в ведомстве не называют. В прокуратуре региона уточнили, что ранения получил 58-летний мужчина.
Ряд СМИ утверждает, что неизвестный стрелял в помощника депутата Госдумы, бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева.
По данным следствия, 10 октября неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, сейчас он находится в реанимации. О его состоянии не сообщается.
Криминалисты продолжают осмотр места происшествия, «изъяты гильзы, пули и смывы». Нападавшего разыскивают.
СМИ, включая РИА Новости, «Известия», «Коммерсант», со ссылкой на источники пишут, что потерпевший — помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев. Сообщается, что перед покушением он принимал у себя дома гостей.
По данным «Коммерсанта», в начале 2000-х Аликхаджиев занимал пост главы администрации Шалинского района Чечни, в 2006 году получил должность зампреда правительства Ингушетии.
В СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство, имени и должности пострадавшего в ведомстве не называют. В прокуратуре региона уточнили, что ранения получил 58-летний мужчина.
Ряд СМИ утверждает, что неизвестный стрелял в помощника депутата Госдумы, бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева.
По данным следствия, 10 октября неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, сейчас он находится в реанимации. О его состоянии не сообщается.
Криминалисты продолжают осмотр места происшествия, «изъяты гильзы, пули и смывы». Нападавшего разыскивают.
СМИ, включая РИА Новости, «Известия», «Коммерсант», со ссылкой на источники пишут, что потерпевший — помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев. Сообщается, что перед покушением он принимал у себя дома гостей.
По данным «Коммерсанта», в начале 2000-х Аликхаджиев занимал пост главы администрации Шалинского района Чечни, в 2006 году получил должность зампреда правительства Ингушетии.
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