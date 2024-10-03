СМИ: в Подмосковье совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В подмосковном Одинцово неизвестный несколько раз выстрелил в собственника дома, пострадавший в реанимации.В СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство, имени и должности пострадавшего в ведомстве не называют. В прокуратуре региона уточнили, что ранения получил 58-летний мужчина.Ряд СМИ утверждает, что неизвестный стрелял в помощника депутата Госдумы, бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева.По данным следствия, 10 октября неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, сейчас он находится в реанимации. О его состоянии не сообщается.Криминалисты продолжают осмотр места происшествия, «изъяты гильзы, пули и смывы». Нападавшего разыскивают.СМИ, включая РИА Новости, «Известия», «Коммерсант», со ссылкой на источники пишут, что потерпевший — помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев. Сообщается, что перед покушением он принимал у себя дома гостей.По данным «Коммерсанта», в начале 2000-х Аликхаджиев занимал пост главы администрации Шалинского района Чечни, в 2006 году получил должность зампреда правительства Ингушетии.