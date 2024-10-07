В Смоленске по делу о коррупции задержан депутат горсовета, в его доме провели обыск

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Смоленске по делу о коррупции задержан депутат городского совета, в его доме «при силовой поддержке Росгвардии» проведен обыск, сообщили в СК по региону.В ведомстве не называют имени фигуранта, однако отмечают, что задержанный — депутат Смоленского городского совета, руководитель строительной фирмы.По информации в местных изданиях, речь идёт об Александре Верейкине. На сайте горсовета указано, что депутат возглавляет ООО «Стройинвестпроект», а также комиссию по вопросам градостроительной деятельности и землепользования, член ВПП «Единая Россия». В горсовете сообщения о задержании пока не комментировали.«По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемый, действуя в интересах строительной организации, деятельность которой он фактически контролировал, при посредничестве нескольких лиц передал взятку в сумме 1 млн рублей заместителю начальника одного из управлений Администрации города Смоленска», — говорится в релизе СК.Деньги были переданы за «решение вопроса об ускорении оформления документов». Документы были нужны для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.«Сегодня по месту жительства фигуранта при силовой поддержке Росгвардии проведен обыск. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — заявили в СК.Также, по данным ведомства, процессуальное решение будет принято в отношении иных лиц, причастных к совершению преступления.В управлении СК добавили, что дело возбуждено по материалам региональных УМВД и УФСБ.