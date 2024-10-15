Химики УрФУ вместе с учёными из БелГУ разработали препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний





– объяснил директор химико-технологического института УрФУ Михаил Вараксин. «В основе нового вещества – оригинальная молекула, это не дженерик. Коллеги синтезировали и изучили порядка 70 соединений, одно из которых оказалось наиболее перспективным. Оно обладает эндотелиопротективной и кардиопротективной активностями, что означает: защищает эндотелий и сердце в целом и может стать перспективным соединением для терапии при различных сердечно-сосудистых заболеваниях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Научные коллектив Уральского федерального университета совместно с учёными Белгородского государственного национального исследовательского университета создали вещество, которое может стать основной лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, это вещество – молекула, которую разработали химики, оказывает эндотелио- и кардиопротекторное действие. Если препарат успешно пройдет доклинические исследования, он станет лекарством, не имеющим аналогов в мире. Над его созданием химики работали более двух лет. По мнению учёных, вещество способно стабилизировать работу сосудистой системы.Вещество уже испытали на клетках человека и на мышах, а также проверили его токсичность – у препарата она низкая. Известно, что вещество снижает кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему.О том, когда такое лекарство будет доступно россиянам, учёные сказать не могут. Они считают, что разговоры о появлении препарата на рынке преждевременны. Сейчас химики намерены продолжить исследования вещества, которые им удалось разработать, чтобы приготовиться к клиническим исследованиям.