Возрастное ограничение 18+
Химики УрФУ вместе с учёными из БелГУ разработали препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: УрФУ
Научные коллектив Уральского федерального университета совместно с учёными Белгородского государственного национального исследовательского университета создали вещество, которое может стать основной лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, это вещество – молекула, которую разработали химики, оказывает эндотелио- и кардиопротекторное действие. Если препарат успешно пройдет доклинические исследования, он станет лекарством, не имеющим аналогов в мире. Над его созданием химики работали более двух лет. По мнению учёных, вещество способно стабилизировать работу сосудистой системы.
Вещество уже испытали на клетках человека и на мышах, а также проверили его токсичность – у препарата она низкая. Известно, что вещество снижает кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
О том, когда такое лекарство будет доступно россиянам, учёные сказать не могут. Они считают, что разговоры о появлении препарата на рынке преждевременны. Сейчас химики намерены продолжить исследования вещества, которые им удалось разработать, чтобы приготовиться к клиническим исследованиям.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, это вещество – молекула, которую разработали химики, оказывает эндотелио- и кардиопротекторное действие. Если препарат успешно пройдет доклинические исследования, он станет лекарством, не имеющим аналогов в мире. Над его созданием химики работали более двух лет. По мнению учёных, вещество способно стабилизировать работу сосудистой системы.
«В основе нового вещества – оригинальная молекула, это не дженерик. Коллеги синтезировали и изучили порядка 70 соединений, одно из которых оказалось наиболее перспективным. Оно обладает эндотелиопротективной и кардиопротективной активностями, что означает: защищает эндотелий и сердце в целом и может стать перспективным соединением для терапии при различных сердечно-сосудистых заболеваниях»,
– объяснил директор химико-технологического института УрФУ Михаил Вараксин.
Вещество уже испытали на клетках человека и на мышах, а также проверили его токсичность – у препарата она низкая. Известно, что вещество снижает кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
О том, когда такое лекарство будет доступно россиянам, учёные сказать не могут. Они считают, что разговоры о появлении препарата на рынке преждевременны. Сейчас химики намерены продолжить исследования вещества, которые им удалось разработать, чтобы приготовиться к клиническим исследованиям.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Задержали посылку с запрещёнными капсулами для похудения, отправленную жительнице Режа
15 октября 2024
15 октября 2024
В рейтинге университетов стран БРИКС УрФУ занял 38-ю строчку
17 октября 2024
17 октября 2024