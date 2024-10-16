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Бастрыкин: СК установил более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В деле о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы удалось идентифицировать более 400 участников.
Об этом заявил глава СКР Бастрыкин, комментируя использование камер видеонаблюдения при расследовании дел.
Так, по делу о беспорядках в Махачкале было изъято «более трёх тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт», заявил глава ведомства. «Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек», — сказал Бастрыкин в интервью «КП».
По его словам, зачастую сотрудникам приходится работать с объемами информации, которые превышают «терабайты и даже петабайты, это сотни часов видеоматериалов».
Об этом заявил глава СКР Бастрыкин, комментируя использование камер видеонаблюдения при расследовании дел.
Так, по делу о беспорядках в Махачкале было изъято «более трёх тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт», заявил глава ведомства. «Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек», — сказал Бастрыкин в интервью «КП».
По его словам, зачастую сотрудникам приходится работать с объемами информации, которые превышают «терабайты и даже петабайты, это сотни часов видеоматериалов».
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