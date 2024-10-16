Бастрыкин: СК установил более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В деле о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы удалось идентифицировать более 400 участников.Об этом заявил глава СКР Бастрыкин, комментируя использование камер видеонаблюдения при расследовании дел.Так, по делу о беспорядках в Махачкале было изъято «более трёх тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт», заявил глава ведомства. «Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек», — сказал Бастрыкин в интервью «КП».По его словам, зачастую сотрудникам приходится работать с объемами информации, которые превышают «терабайты и даже петабайты, это сотни часов видеоматериалов».