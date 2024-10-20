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Отправившимся алкоголем детям в екатеринбургском лесопарке спиртное купил прохожий
Фото: Владислав Постников
Выяснилось, что алкоголь, от которого стало плохо детям, отдыхавшим в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге, купил прохожий. Однако официально эту версию ещё не подтвердили.
По данным Ura.ru, дети праздновали в парке день рождение девочки. Перед этим в районе «Синих камней» они зашли в алкогольный магазин, где незнакомый мужчина купил им 20 бутылок алкогольного коктейля. Вместе ребята отправились в парк, где, выпив по две бутылки, почувствовали себя плохо. Скорую детям вызвали гулявшие по парку люди.
Напомним, что детей пришлось госпитализировать. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуратура и СК.
По данным Ura.ru, дети праздновали в парке день рождение девочки. Перед этим в районе «Синих камней» они зашли в алкогольный магазин, где незнакомый мужчина купил им 20 бутылок алкогольного коктейля. Вместе ребята отправились в парк, где, выпив по две бутылки, почувствовали себя плохо. Скорую детям вызвали гулявшие по парку люди.
Напомним, что детей пришлось госпитализировать. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуратура и СК.
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