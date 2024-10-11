Суд в Москве приговорил бывшего главного нарколога России к семи годам колонии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывший главный нарколог России, экс-директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Евгений Брюн приговорён к семи годам колонии по делу о мошенничестве.Дело, напомним, касается поставок медицинских изделий, тест-контейнеров и реагентов, по необоснованно завышенным ценам.Всего в деле пять фигурантов, они также получили различные сроки. В числе соучастников, по данным столичной прокуратуры, другой экс-директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» и начальница отдела по проведению торгов и закупок этого учреждения.В суде установлено, что с 2015 по 2018 год фигуранты похитили свыше 137,4 млн рублей, принадлежащих Департаменту здравоохранения Москвы и ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».Брюн приговорён к семи годам колонии общего режима со штрафом 850 тысяч рублей, сообщили в Кузьминском районном суде Москвы.Все осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.