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В Екатеринбурге на ЖБИ под окнами многоэтажки нашли тело подростка
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома на улице Новгородцевой, 11 «б» обнаружили тело 16-летнего подростка. Сообщается, что молодой человек свёл счёты с жизнью.
По данным «КП-Екатеринбург», юноша ночевал в квартире родственников, где ранее жила сначала его бабушка, а потом старший брат. Сейчас силовики пытаются разобраться в мотивах подростка. Они изъяли телефон, чтобы выяснить, о чем думал подросток.
В свердловском СК трагедию не стали комментировать.
По данным «КП-Екатеринбург», юноша ночевал в квартире родственников, где ранее жила сначала его бабушка, а потом старший брат. Сейчас силовики пытаются разобраться в мотивах подростка. Они изъяли телефон, чтобы выяснить, о чем думал подросток.
В свердловском СК трагедию не стали комментировать.
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