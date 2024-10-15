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МРОТ планируют повысить до 22 440 рублей в 2025 году
Фото: Вечерние ведомости
Минимальный размер оплаты труда в России планируется повысить до 22 440 рублей в следующем году.
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
Авторы инициативы рассчитывают, что это приведет к повышению зарплаты около 4,2 млн работников, говорится в пояснительной записке.
В пресс-службе ГД добавили, что инициатива подготовлена в целях реализации задачи, поставленной Владимиром Путиным: «к 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 000 рублей в месяц».
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
Авторы инициативы рассчитывают, что это приведет к повышению зарплаты около 4,2 млн работников, говорится в пояснительной записке.
В пресс-службе ГД добавили, что инициатива подготовлена в целях реализации задачи, поставленной Владимиром Путиным: «к 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 000 рублей в месяц».
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