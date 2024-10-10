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До 21 октября синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Уральские синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области до 21 октября.
«19 – 21 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасности. Пятый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Отметим, что авиалесоохрана о крупных действующих природных пожарах в регионе не сообщала.
«19 – 21 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасности. Пятый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Отметим, что авиалесоохрана о крупных действующих природных пожарах в регионе не сообщала.
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