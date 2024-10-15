В Минсельхозе заявили, что ситуация с яйцами в России стабильна

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Минсельхозе заявили, что ситуация с ценами на яйца в России стабильна. Между тем, в ведомстве отмечают, что производители могут корректировать цены.Ранее в СМИ появилась информация о том, что два крупных производителя уже начали поднимать отпускные цены на яйца. Ещё один производитель, как сообщалось, намерен поднять цены с ноября.В Минсельхозе заявили, что сейчас ситуация на рынке продукции птицеводства «стабильна», но при этом отметили, что долгосрочные договоры между производителями и торговыми сетями «предусматривают возможность корректировки цен».«Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — заявили в ведомстве (цитата по РИА Новости).Как утверждают в министерстве, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 20,6% и 26,6% соответственно.