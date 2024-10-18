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На Урале завершился сезон речных доставок Почты России
Фото: Почта России
Почта России сообщила о завершении на Урале сезона речных доставок, когда почту и товары первой необходимости на удалённые территории доставляют на речном транспорте. Далее почтальоны будут доставлять отправления на транспорте повышенной проходимости.
С мая по октябрь сотрудники Почты доставили на лодках и переправах свыше 10 тонн почты и товаров в отдалённые населённые пункты, поддерживая еженедельную связь со 12 000 жителей глубинок, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Почты.
Среди самых малонаселённых пунктов Свердловской области, куда Почта России доставляла отправления, в частности пенсии, деревня Кузнецово и посёлок Шабурово в Гаринском районе, где проживает по одному жителю, в посёлок Митяево в Ивдельском районе, где живут два человека, в посёлки Новоселово Таборинского района и Круторечка Гаринского района – три и четыре человека соответственно. Самым удалённым населённым пунктом в регионе считается деревня Шантальское Гаринского района. Путь на лодке до него занимает двое суток по реке Сосьва и через озеро Пелымский Туман.
Сейчас, когда сезон речного транспорта закончился, почтальоны пересядут на вездеходы и катеры на воздушной подушке. Такой транспорт они будут использовать до формирования «зимников».
С мая по октябрь сотрудники Почты доставили на лодках и переправах свыше 10 тонн почты и товаров в отдалённые населённые пункты, поддерживая еженедельную связь со 12 000 жителей глубинок, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Почты.
Среди самых малонаселённых пунктов Свердловской области, куда Почта России доставляла отправления, в частности пенсии, деревня Кузнецово и посёлок Шабурово в Гаринском районе, где проживает по одному жителю, в посёлок Митяево в Ивдельском районе, где живут два человека, в посёлки Новоселово Таборинского района и Круторечка Гаринского района – три и четыре человека соответственно. Самым удалённым населённым пунктом в регионе считается деревня Шантальское Гаринского района. Путь на лодке до него занимает двое суток по реке Сосьва и через озеро Пелымский Туман.
Сейчас, когда сезон речного транспорта закончился, почтальоны пересядут на вездеходы и катеры на воздушной подушке. Такой транспорт они будут использовать до формирования «зимников».
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