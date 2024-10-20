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СМИ сообщают о нападении женщины на ребёнка из-за качелей в Екатеринбурге

16.21 Воскресенье, 20 октября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге во дворе на Сулимова женщина напала на ребёнка. Якобы это произошло из-за того, что её детям не уступили место на качелях.

Известно, что инцидент произошёл ещё летом, но известно о произошедшем стало только сейчас, когда об этом заговорили в СМИ и социальных сетях.

Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему о результатах расследования. Сейчас региональный СК проводит проверку на предмет «хулиганства» (ст. 213 УК РФ).

Кроме этого, глава ведомства поручил проверить законность пребывания женщины на территории России. Сообщалось, что она иностранка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:14 Председатель СК поручил доложить о переселении жильцов из аварийного дома в Артёмовском
14:43 Глава СК потребовал доклад о задержке зарплат на заводе в Волчанске
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12:36 Два жилых дома сгорели в Первоуральске
11:04 Прокуратура и СК проводят проверку в связи с алкогольным отравлением подростков в Екатеринбурге
10:31 В Екатеринбурге 13-летняя девочка не вернулась домой
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16:04 Свердловские спасатели предупредили о ветре до 25 метров в секунду 19 октября
15:57 До конца года закроют улицу Хмелёва в Екатеринбурге
14:54 Организаторы раскрыли программу «Недели (не)видимой инвалидности» в Екатеринбурге
13:57 Резиденция Урала Мороза пополнила серию открыток с уникальными туробъектами Свердловской области
13:23 До 21 октября синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
13:16 После обращения экодозоревцев из парка Пышминские озерки вывезли покрышки
11:56 Стая собак на Эльмаше обеспокоила екатеринбуржцев
11:33 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, отправили в психлечебницу
09:57 Крупный пожар потушили ночью в заброшенной мечети в Верхней Пышме
20:44 В центре Екатеринбурга изуродовали яблони
20:06 Суд спас екатеринбурженку от «шумного» пола соседей сверху
19:49 Более двух тонн гранатов завезли на Урал
19:37 Более километра сетей теплоснабжения в Полевском отремонтировали по решению суда
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