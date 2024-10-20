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СМИ сообщают о нападении женщины на ребёнка из-за качелей в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге во дворе на Сулимова женщина напала на ребёнка. Якобы это произошло из-за того, что её детям не уступили место на качелях.
Известно, что инцидент произошёл ещё летом, но известно о произошедшем стало только сейчас, когда об этом заговорили в СМИ и социальных сетях.
Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему о результатах расследования. Сейчас региональный СК проводит проверку на предмет «хулиганства» (ст. 213 УК РФ).
Кроме этого, глава ведомства поручил проверить законность пребывания женщины на территории России. Сообщалось, что она иностранка.
Известно, что инцидент произошёл ещё летом, но известно о произошедшем стало только сейчас, когда об этом заговорили в СМИ и социальных сетях.
Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему о результатах расследования. Сейчас региональный СК проводит проверку на предмет «хулиганства» (ст. 213 УК РФ).
Кроме этого, глава ведомства поручил проверить законность пребывания женщины на территории России. Сообщалось, что она иностранка.
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