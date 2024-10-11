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Глава СК потребовал доклад о задержке зарплат на заводе в Волчанске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета затребовал доклад о ситуации на заводе в Волчанске, где работникам задерживают зарплату.
«В сети опубликовано обращение работников одного из заводов Волчанска с просьбой разобраться в нарушении их трудовых прав. Сообщается о фактах несвоевременной выплаты заработной платы», – говорится в сообщении Следкома.
По данному факту свердловские следователи уже проводят проверку. О её ходе доклад ждёт глава ведомства.
«В сети опубликовано обращение работников одного из заводов Волчанска с просьбой разобраться в нарушении их трудовых прав. Сообщается о фактах несвоевременной выплаты заработной платы», – говорится в сообщении Следкома.
По данному факту свердловские следователи уже проводят проверку. О её ходе доклад ждёт глава ведомства.
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