Глава СК потребовал доклад о задержке зарплат на заводе в Волчанске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета затребовал доклад о ситуации на заводе в Волчанске, где работникам задерживают зарплату.«В сети опубликовано обращение работников одного из заводов Волчанска с просьбой разобраться в нарушении их трудовых прав. Сообщается о фактах несвоевременной выплаты заработной платы», – говорится в сообщении Следкома.По данному факту свердловские следователи уже проводят проверку. О её ходе доклад ждёт глава ведомства.