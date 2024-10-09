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ВЦИОМ: каждый третий житель страны гордится российским цирком
Фото: Вечерние ведомости
Каждый третий житель РФ гордится российским цирком. Такие данные приводит ВЦИОМ.
«Каждый третий (34%) убежден, российский цирк лучший в цирковом искусстве», — сообщается на сайте центра.
По данным социологов, на второе место россияне поставили китайский цирк (18%), на третьем — Франция (11%). Далее идут Канада (5%) и США (3%).
По версии ВЦИОМ, большинство россиян (64%) считают, что животные — «неотъемлемая часть традиций циркового искусства». Однако здесь есть зависимость от возрастной группы.
«Чем старше россияне, тем чаще они считают номера с животными неотъемлемой составляющей циркового искусства (75–76% в группе старше 45 лет vs 40% среди 18–24-летних)», — говорится в исследовании.
Что привлекает россиян в цирке, по версии ВЦИОМ:
дрессированные животные (25%),
клоуны (24%),
акробаты (23%),
фокусники и гимнасты (по 11%),
эквилибристы (3%),
жонглеры (2%).
Добавим, что в России много раз призывали законодательно запретить цирки с животными.
«Каждый третий (34%) убежден, российский цирк лучший в цирковом искусстве», — сообщается на сайте центра.
По данным социологов, на второе место россияне поставили китайский цирк (18%), на третьем — Франция (11%). Далее идут Канада (5%) и США (3%).
По версии ВЦИОМ, большинство россиян (64%) считают, что животные — «неотъемлемая часть традиций циркового искусства». Однако здесь есть зависимость от возрастной группы.
«Чем старше россияне, тем чаще они считают номера с животными неотъемлемой составляющей циркового искусства (75–76% в группе старше 45 лет vs 40% среди 18–24-летних)», — говорится в исследовании.
Что привлекает россиян в цирке, по версии ВЦИОМ:
дрессированные животные (25%),
клоуны (24%),
акробаты (23%),
фокусники и гимнасты (по 11%),
эквилибристы (3%),
жонглеры (2%).
Добавим, что в России много раз призывали законодательно запретить цирки с животными.
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