ВЦИОМ: каждый третий житель страны гордится российским цирком

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Каждый третий житель РФ гордится российским цирком. Такие данные приводит ВЦИОМ.«Каждый третий (34%) убежден, российский цирк лучший в цирковом искусстве», — сообщается на сайте центра.По данным социологов, на второе место россияне поставили китайский цирк (18%), на третьем — Франция (11%). Далее идут Канада (5%) и США (3%).По версии ВЦИОМ, большинство россиян (64%) считают, что животные — «неотъемлемая часть традиций циркового искусства». Однако здесь есть зависимость от возрастной группы.«Чем старше россияне, тем чаще они считают номера с животными неотъемлемой составляющей циркового искусства (75–76% в группе старше 45 лет vs 40% среди 18–24-летних)», — говорится в исследовании.Что привлекает россиян в цирке, по версии ВЦИОМ:дрессированные животные (25%),клоуны (24%),акробаты (23%),фокусники и гимнасты (по 11%),эквилибристы (3%),жонглеры (2%).Добавим, что в России много раз призывали законодательно запретить цирки с животными.