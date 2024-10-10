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Свердловские спасатели предупредили о ветре до 25 метров в секунду 19 октября
Фото: Владислав Постников
Спасатели выпустили предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду, который ожидается сегодня, 19 октября, местами в Свердловской области.
В связи с непогодой специалисты МЧС советуют оставаться дома, закрывать все окна и двери, а также убирать все вещи с балкона, которые может унести ветер. Тем, кому всё же нужно куда-либо по делам, рекомендуют избегать линии электропередач, деревья, рекламные щиты и другие потенциальное опасные объекты.
В случае ЧП можно звонить по телефону «112».
Отметим, что накануне синоптики не обещали сильного ветра.
В связи с непогодой специалисты МЧС советуют оставаться дома, закрывать все окна и двери, а также убирать все вещи с балкона, которые может унести ветер. Тем, кому всё же нужно куда-либо по делам, рекомендуют избегать линии электропередач, деревья, рекламные щиты и другие потенциальное опасные объекты.
В случае ЧП можно звонить по телефону «112».
Отметим, что накануне синоптики не обещали сильного ветра.
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