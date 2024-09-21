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В Екатеринбурге возобновились пикеты против мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: читатель Вечерних ведомостей
После достаточно длительного перерыва в Екатеринбурге возобновились одиночные пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе.
Сегодня к резиденции свердловского губернатора вышел мужчина с плакатом: «Сысертские депутаты одумайтесь! Референдуму быть!».
Этими словами активист напоминает о том, что 26 сентября Сысертская гордума должна принять решение – назначать или не назначать местный референдум по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса с полигоном на юге Сысертского района. Пикетчик просит депутатов прислушаться к мнению народа.
Сегодня к резиденции свердловского губернатора вышел мужчина с плакатом: «Сысертские депутаты одумайтесь! Референдуму быть!».
Этими словами активист напоминает о том, что 26 сентября Сысертская гордума должна принять решение – назначать или не назначать местный референдум по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса с полигоном на юге Сысертского района. Пикетчик просит депутатов прислушаться к мнению народа.
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