В Екатеринбурге возобновились пикеты против мусорного полигона в Сысертском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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После достаточно длительного перерыва в Екатеринбурге возобновились одиночные пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе.Сегодня к резиденции свердловского губернатора вышел мужчина с плакатом: «Сысертские депутаты одумайтесь! Референдуму быть!».Этими словами активист напоминает о том, что 26 сентября Сысертская гордума должна принять решение – назначать или не назначать местный референдум по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса с полигоном на юге Сысертского района. Пикетчик просит депутатов прислушаться к мнению народа.