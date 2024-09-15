В Екатеринбурге 4 из 10 жителей пойдут на работу с симптомами ОРВИ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 4 из 10 работающих жителей Екатеринбурга не намерены оставаться дома даже с явными симптомами ОРВИ.Среди опрошенных 38% респондентов, работающих в офисах, сообщили, что несмотря на симптомы болезни, они все равно отправятся на работу. При этом мужчины проявляют большую склонность игнорировать признаки заболевания: 41% мужчин планируют выйти на службу, тогда как среди женщин этот показатель составляет 37%. Особенно заметна такая тенденция среди граждан в возрасте до 44 лет — каждый второй из них не собирается оставаться дома с температурой. В группе старше 44 лет этот показатель значительно ниже — только 32%.Наиболее высокие показатели трудоголизма наблюдаются среди инженеров и руководителей, которые, даже чувствуя недомогание, продолжают выполнять свои обязанности. Среди тех, кто решит идти на работу, много и менеджеров по продажам, а также специалистов по работе с клиентами. Что касается удаленных работников, то 8 из 10 из них также намерены продолжать свою деятельность, несмотря на симптомы простуды, и лишь 9% возьмут больничный.