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В Алапаевске задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Алапаевске задержан водитель, причастный к смертельному ДТП, произошедшему 21 сентября. Напомним, что в ночное время водитель автомобиля «Ниссан Патрол» выехал с проезжей части и врезался в деревья. Пассажир, находившийся на заднем сидении без ремня безопасности, выпал из машины через открытую дверь и скончался на месте от полученных травм. Водитель покинул место происшествия, но позже сам явился в отдел полиции МО МВД России «Алапаевский». Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.
По данным полиции, за рулём находился местный житель, 2000 года рождения, который ранее 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель объяснил, что отвлёкся на пассажира, который открыл заднюю дверь на ходу, что и стало причиной аварии. Несмотря на то, что водитель позвонил на номер 112 и сообщил о случившемся, испугавшись ответственности, он покинул место ДТП.
В отношении водителя возбуждены административные материалы за нарушения ПДД, включая оставление места происшествия. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
По данным полиции, за рулём находился местный житель, 2000 года рождения, который ранее 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель объяснил, что отвлёкся на пассажира, который открыл заднюю дверь на ходу, что и стало причиной аварии. Несмотря на то, что водитель позвонил на номер 112 и сообщил о случившемся, испугавшись ответственности, он покинул место ДТП.
В отношении водителя возбуждены административные материалы за нарушения ПДД, включая оставление места происшествия. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
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