В Екатеринбурге молодой человек украл упаковку пива на глазах у продавца

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В начале сентября в Екатеринбурге произошел необычный инцидент в одном из магазинов микрорайона Солнечный. Утром около 5 часов 26-летний местный житель пришел в пивной магазин на улице Счастливой вместе со своей знакомой. Не имея денег, но испытывая сильное желание выпить, он попытался уговорить продавщицу отпустить ему алкоголь в долг. Получив отказ, мужчина решил действовать без лишних церемоний — он просто взял упаковку из 20 бутылок пива и вышел из магазина. Об этом сообщило УМВД Екатеринбурга.Продавец не растерялась и сразу вызвала полицию. Уже через несколько часов, около 10 утра, сотрудники полиции отдела № 12 задержали подозреваемого в его квартире на Золотистом бульваре. Как оказалось, всё похищенное пиво он успел выпить.По данным УМВД Екатеринбурга, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.